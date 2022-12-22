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Третий сезон сериала «Эмили в Париже», приквел «Происхождение крови» oт вселенной «Ведьмака» и другие главные премьеры недели

Автор Гинтарас Зукас
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Семь смертных грехов: Гнев Эдинбурга, 1-я часть (фильм)

(аниме, боевик, фэнтези) на Netflix с 20 декабря

Третий сезон сериала «Эмили в Париже», приквел «Происхождение крови» oт вселенной «Ведьмака» и другие главные премьеры недели

Когда зловещие силы угрожают миру Британии, молодой принц отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти своих близких и раскрыть свои истинные силы.

Не очень веселое Рождество (фильм)

(комедия) на Netflix с 20 декабря

Третий сезон сериала «Эмили в Париже», приквел «Происхождение крови» oт вселенной «Ведьмака» и другие главные премьеры недели

Заколдованный феей ворчун Чуй просыпается и обнаруживает, что он прожил целый год, но обречен помнить только рождественский день. Каждый год. До конца своих дней.

Эмили в Париже (сериал, 3-й сезон)

(комедия, драма, мелодрама) на Netflix с 21 декабря

Третий сезон сериала «Эмили в Париже», приквел «Происхождение крови» oт вселенной «Ведьмака» и другие главные премьеры недели

Американка Эмили получает неожиданное предложение отправиться в Париж по работе. Ей предстоит столкнуться с местной культурой, найти новых друзей и любовь. 

Джек Райан (сериал, 3-й сезон)

на Amazon Prime Video с 21 декабря

Третий сезон сериала «Эмили в Париже», приквел «Происхождение крови» oт вселенной «Ведьмака» и другие главные премьеры недели

Сериал рассказывает о приключениях и расследованиях аналитика ЦРУ Джека Райана. 

Алиса в Пограничье (сериал, 2-й сезон)

(фантастика, фэнтези, триллер, боевик) на Netflix с 22 декабря

Третий сезон сериала «Эмили в Париже», приквел «Происхождение крови» oт вселенной «Ведьмака» и другие главные премьеры недели

Вместе со своими двумя друзьями одержимый видеоиграми молодой человек оказывается в странной версии Токио, где им приходится соревноваться в опасных играх, чтобы выжить.

Достать ножи: Стеклянная луковица (фильм)

(криминал, драма, триллер) на Netflix с 23 декабря

Третий сезон сериала «Эмили в Париже», приквел «Происхождение крови» oт вселенной «Ведьмака» и другие главные премьеры недели

Детектив Бенуа Блан отправляется в Грецию, чтобы разгадать тайну, в которую вовлечен новый состав колоритных подозреваемых. В ролях Дэниэл Крэйг, Эдвард Нортон, Эдвард Нортон, Дэйв Батиста, Итан Хоук и другие.

Странный мир (фильм)

(мультфильм, приключения, фэнтези) на Disney+ с 23 декабря

Третий сезон сериала «Эмили в Париже», приквел «Происхождение крови» oт вселенной «Ведьмака» и другие главные премьеры недели

Рассказ про путешествие семейства легендарных исследователей вглубь неизведанных и опасных земель, населенных фантастическими существами. Непрекращающиеся споры между членами семьи грозят сорвать их последнюю — и, безусловно, самую важную миссию.

Матильда (фильм)

(мюзикл, фэнтези, семейный) на Netflix с 25 декабря

Третий сезон сериала «Эмили в Париже», приквел «Происхождение крови» oт вселенной «Ведьмака» и другие главные премьеры недели

Маленькая Матильда Вормвуд умна не по годам и обладает выдающимися способностями. Она отправляется на учебу в школу Кранчем, где правит деспотичная директриса Агата Транчбул. 

Ведьмак: Происхождение (сериал)

(фэнтези, боевик, драма) на Netflix с 25 декабря

Третий сезон сериала «Эмили в Париже», приквел «Происхождение крови» oт вселенной «Ведьмака» и другие главные премьеры недели

За 1200 лет до Геральта из Ривии миры монстров, людей и эльфов слились воедино, и на свет появился первый ведьмак. 

Мать моей дочери (сериал, 3-й сезон)

(комедия, драма) на Netflix с 25 декабря

Третий сезон сериала «Эмили в Париже», приквел «Происхождение крови» oт вселенной «Ведьмака» и другие главные премьеры недели

Узнав, что их детей перепутали в роддоме, две женщины, пытаясь решить эту проблему, создают одну общую семью.

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