Третий сезон сериала «Эмили в Париже», приквел «Происхождение крови» oт вселенной «Ведьмака» и другие главные премьеры недели

Семь смертных грехов: Гнев Эдинбурга, 1-я часть (фильм)

(аниме, боевик, фэнтези) на Netflix с 20 декабря

Когда зловещие силы угрожают миру Британии, молодой принц отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти своих близких и раскрыть свои истинные силы.

Не очень веселое Рождество (фильм)

(комедия) на Netflix с 20 декабря

Заколдованный феей ворчун Чуй просыпается и обнаруживает, что он прожил целый год, но обречен помнить только рождественский день. Каждый год. До конца своих дней.

Эмили в Париже (сериал, 3-й сезон)

(комедия, драма, мелодрама) на Netflix с 21 декабря

Американка Эмили получает неожиданное предложение отправиться в Париж по работе. Ей предстоит столкнуться с местной культурой, найти новых друзей и любовь.

Джек Райан (сериал, 3-й сезон)

на Amazon Prime Video с 21 декабря

Сериал рассказывает о приключениях и расследованиях аналитика ЦРУ Джека Райана.

Алиса в Пограничье (сериал, 2-й сезон)

(фантастика, фэнтези, триллер, боевик) на Netflix с 22 декабря

Вместе со своими двумя друзьями одержимый видеоиграми молодой человек оказывается в странной версии Токио, где им приходится соревноваться в опасных играх, чтобы выжить.

Достать ножи: Стеклянная луковица (фильм)

(криминал, драма, триллер) на Netflix с 23 декабря

Детектив Бенуа Блан отправляется в Грецию, чтобы разгадать тайну, в которую вовлечен новый состав колоритных подозреваемых. В ролях Дэниэл Крэйг, Эдвард Нортон, Эдвард Нортон, Дэйв Батиста, Итан Хоук и другие.

Странный мир (фильм)

(мультфильм, приключения, фэнтези) на Disney+ с 23 декабря

Рассказ про путешествие семейства легендарных исследователей вглубь неизведанных и опасных земель, населенных фантастическими существами. Непрекращающиеся споры между членами семьи грозят сорвать их последнюю — и, безусловно, самую важную миссию.

Матильда (фильм)

(мюзикл, фэнтези, семейный) на Netflix с 25 декабря

Маленькая Матильда Вормвуд умна не по годам и обладает выдающимися способностями. Она отправляется на учебу в школу Кранчем, где правит деспотичная директриса Агата Транчбул.

Ведьмак: Происхождение (сериал)

(фэнтези, боевик, драма) на Netflix с 25 декабря

За 1200 лет до Геральта из Ривии миры монстров, людей и эльфов слились воедино, и на свет появился первый ведьмак.

Мать моей дочери (сериал, 3-й сезон)

(комедия, драма) на Netflix с 25 декабря

Узнав, что их детей перепутали в роддоме, две женщины, пытаясь решить эту проблему, создают одну общую семью.