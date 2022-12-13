Что посмотреть

«Треугольник печали» стал триумфатором европейского «Оскара»

Автор Эвелина Никанорова
Goluboe Dobroe Utro Instagram Istorija Publikacija V Facebook O Sportivnom Meroprijatii 640 400 Piks. 1350 250 Piks.

Церемония вручения наград Европейской киноакадемии (EFA) состоялась в Рейкъявике. Победители европейского «Оскара» в основных категориях определяются голосованием 4400 членов академии.

Триумфатором вечера стал фильм Рубена Эстлунда «Треугольник печали», получивший четыре награды (во всех заявленных номинациях): за режиссуру, сценарий, мужскую роль Златко Бурича и звание фильма года. Лучшей актрисой была названа Вики Крипс («Корсаж»), лучшей комедией – «Самый лучший босс», дебютом – «Маленькое тело», мультфильмом – «Итальянцам и собакам вход воспрещен».

Состоялось и награждение ранее объявленных победителей в номинациях за операторскую работу, монтаж, дизайн и т.д., а также были розданы специальные награды. Премия European Achievement in World Cinema была вручена палестинскому режиссеру Элии Сулейману, премия European Innovative Storytelling — режиссеру Марко Беллочио за его сериал «Esterno notte» о похищении и убийстве бывшего премьер-министра Италии Альдо Моро террористической группировкой «Красные бригады», а немецкий режиссер Маргарете фон Тротта получила награду European Lifetime Achievement.

Список основных победителей премии Европейской киноакадемии:

Лучший фильм

«Треугольник печали», Рубен Эстлунд

Лучший режиссер

Рубен Эстлунд («Треугольник печали»)

Лучшая актриса

Вики Крипс («Корсаж»)

Лучший актер

Златко Бурич («Треугольник печали»)

Лучший сценарий

Рубен Эстлунд («Треугольник печали»)

Лучшая комедия

«Самый лучший босс», Фернандо Леон де Араноа

Главное открытие — приз ФИПРЕССИ

«Маленькое тело», Лаура Самани

Лучший документальный фильм

«Мариуполис 2», Мантас Кведаравичюс

Лучший мультфильм

«Итальянцам и собакам вход воспрещен», Ален Угетто

Лучший короткометражный фильм

«Сексуальная жизнь бабушки»

Источник: InterMedia

Tags:

Похожее

Премьеры в кино: французская эротическая драма, боевик с Брюсом Уиллисом и Джоном Траволтой, фильм ужасов о людях, попавших в смертельную ловушку, и французская комедия-триллер

Премьеры в кино: французская эротическая драма, боевик с Брюсом Уиллисом и Джоном Траволтой, фильм ужасов о людях, попавших в смертельную ловушку, и французская комедия-триллер

Автор Гинтарас Зукас
История, вдохновленная реальными событиями с Уиллом Смитом, мрачная версия классической детской сказки про деревянную куклу и другие главные премьеры недели

История, вдохновленная реальными событиями с Уиллом Смитом, мрачная версия классической детской сказки про деревянную куклу и другие главные премьеры недели

Автор Гинтарас Зукас
«Стражи Галактики» отправляются в новые опасные путешествия с последней миссией

«Стражи Галактики» отправляются в новые опасные путешествия с последней миссией

Автор Эвелина Никанорова
Принц и его жена обещают рассказать всю правду в трейлере «Гарри и Меган»

Принц и его жена обещают рассказать всю правду в трейлере «Гарри и Меган»

Автор Эвелина Никанорова
Премьеры в кино: украинская новогодняя комедия, рождественский боевик, фильм ужасов и документальный фильм о литовском баскетболе

Премьеры в кино: украинская новогодняя комедия, рождественский боевик, фильм ужасов и документальный фильм о литовском баскетболе

Автор Гинтарас Зукас
Документальный фильм о Роберте Дауни старшем, «Рождественская песнь в прозе» Чарльза Диккенса и другие главные премьеры недели

Документальный фильм о Роберте Дауни старшем, «Рождественская песнь в прозе» Чарльза Диккенса и другие главные премьеры недели

Автор Гинтарас Зукас
Принцесса, водопроводчик и гриб отправляются спасать мир в трейлере «Супербратья Марио»

Принцесса, водопроводчик и гриб отправляются спасать мир в трейлере «Супербратья Марио»

Автор Эвелина Никанорова
Скарлетт Йоханссон вспомнит одну из своих первых ролей в новом телепроекте

Скарлетт Йоханссон вспомнит одну из своих первых ролей в новом телепроекте

Автор Эвелина Никанорова
Брэд Питт и Марго Робби диктуют свои правила Голливуду в трейлере «Вавилона»

Брэд Питт и Марго Робби диктуют свои правила Голливуду в трейлере «Вавилона»

Автор Эвелина Никанорова