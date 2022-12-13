«Треугольник печали» стал триумфатором европейского «Оскара»

Церемония вручения наград Европейской киноакадемии (EFA) состоялась в Рейкъявике. Победители европейского «Оскара» в основных категориях определяются голосованием 4400 членов академии.

Триумфатором вечера стал фильм Рубена Эстлунда «Треугольник печали», получивший четыре награды (во всех заявленных номинациях): за режиссуру, сценарий, мужскую роль Златко Бурича и звание фильма года. Лучшей актрисой была названа Вики Крипс («Корсаж»), лучшей комедией – «Самый лучший босс», дебютом – «Маленькое тело», мультфильмом – «Итальянцам и собакам вход воспрещен».

Состоялось и награждение ранее объявленных победителей в номинациях за операторскую работу, монтаж, дизайн и т.д., а также были розданы специальные награды. Премия European Achievement in World Cinema была вручена палестинскому режиссеру Элии Сулейману, премия European Innovative Storytelling — режиссеру Марко Беллочио за его сериал «Esterno notte» о похищении и убийстве бывшего премьер-министра Италии Альдо Моро террористической группировкой «Красные бригады», а немецкий режиссер Маргарете фон Тротта получила награду European Lifetime Achievement.

Список основных победителей премии Европейской киноакадемии:

Лучший фильм

«Треугольник печали», Рубен Эстлунд

Лучший режиссер

Рубен Эстлунд («Треугольник печали»)

Лучшая актриса

Вики Крипс («Корсаж»)

Лучший актер

Златко Бурич («Треугольник печали»)

Лучший сценарий

Рубен Эстлунд («Треугольник печали»)

Лучшая комедия

«Самый лучший босс», Фернандо Леон де Араноа

Главное открытие — приз ФИПРЕССИ

«Маленькое тело», Лаура Самани

Лучший документальный фильм

«Мариуполис 2», Мантас Кведаравичюс

Лучший мультфильм

«Итальянцам и собакам вход воспрещен», Ален Угетто

Лучший короткометражный фильм

«Сексуальная жизнь бабушки»

Источник: InterMedia