У Джонни Деппа роман с его адвокатом

Джонни Депп встречается с лондонским юристом Джоэль Рич.

Как сообщили US Weekly источники из окружения пары, это серьезный роман, начавшийся несколько месяцев назад. По данным инсайдеров, после встречи с Деппом Джоэль приняла решение расстаться с мужем и отцом ее двоих детей и уже начала бракоразводный процесс. При этом People со ссылкой на своих инсайдеров пишет, что ничего серьезного между 59-летним актером и 37-летней юристкой нет.

Рич работала в команде юристов Деппа во время дела о клевете против британского таблоида Sun. Джонни проиграл суд в ноябре 2020 года. В итоге он выиграл аналогичный иск 2022 года против Эмбер Херд в Соединенных Штатах. Джоэль не входила в его команду юристов по делу в США, но поддержала его в зале суда Вирджинии.

Источник: InterMedia