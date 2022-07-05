У Святослава Вакарчука родилась дочь

У лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука родилась дочь.

Девочка появилась на свет еще 21 июня 2022 года, однако сообщить радостную новость в соцсетях группы музыкант решил только 5 июля. Девочку назвали Соломией, что, по словам представителей коллектива, означает «мир».

Никакой другой информации о новорожденной Святослав Вакарчук и его жена решили не разглашать. Кроме того, они попросили уважать их решение и право на частную жизнь.

Для лидера «Океана Эльзы» новорожденная стала вторым ребенком. В августе 2021 года у музыканта родился сын, которого назвали Иваном.

Источник: InterMedia