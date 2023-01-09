У «Уэнсдей» будет второй сезон

Сериал «Уэнсдей» продлен на второй сезон. Об этом Netflix объявил 6 декабря 2023 года в специальном ролике.

— За последние несколько недель на меня охотились, меня преследовали и миллион раз пародировали в интернете, — говорит в видео главная героиня в исполнении Дженны Ортеги. – Это была настоящая пытка. Спасибо.

Cериал, созданный Тимом Бёртоном и вышедший в октябре, стал одним из главных хитов видеосервиса в 2022 году (и вторым по популярности в его истории). Дата премьеры пока не объявлена, к своим ролям, предположительно, вернутся многие актеры, а также шоураннеры Альфред Гоф и Майлз Миллар.

— Нам не терпится погрузиться с головой в очередной сезон и исследовать странный и жуткий мир Академии Невермор, — признались они.

Источник: InterMedia