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Умер лучший футболист XX века Пеле

Автор Эвелина Никанорова
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Легендарный бразильский футболист Пеле скончался 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет в окружении своей семьи.

Умер лучший футболист XX века Пеле

О его смерти сообщает Associated Press. В конце ноября Пеле был доставлен в больницу в тяжелом состоянии: он несколько лет сражался с онкологическим заболеванием, а также страдал почечной и сердечной недостаточностью.

— Вдохновение и любовь ознаменовали путешествие короля Пеле, который сегодня мирно скончался, — говорится в заявлении его родных. — В своем путешествии Эдсон очаровал мир своим спортивным гением, остановил войну, проводил общественные работы по всему миру и распространял то, что, по его мнению, было лекарством от всех наших проблем: любовь. Его послание сегодня становится наследием для будущих поколений. Любовь, любовь и еще раз любовь, навсегда.

Умер лучший футболист XX века Пеле

Эдсон Арантис ду Насименту (настоящее имя Пеле) родился 23 октября 1940 года. С семи лет играл в футбол, был нападающим футбольных клубов «Сантос» и «Космос» (Нью-Йорк), единственный трехкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970) в составе сборной Бразилии, за которую он провел 92 матча и забил 77 голов. Вместе с аргентинцем Диего Марадоной (который умер 25 ноября 2020 года) Пеле был признан ФИФА лучшим футболистом XX века.

После завершения спортивной карьеры в 1977 году был послом ООН и ЮНЕСКО, министром спорта Бразилии, занимался бизнесом и благотворительностью, написал несколько книг, сочинял музыку и снимался в кино. В 1998 году был посвящен в рыцари-командоры Британской империи.

Источник: InterMedia

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