Умер Регимантас Адомайтис

20 июня 2022 года возрасте 85 лет умер литовский актер Регимантас Адомайтис. О его смерти сообщает Министерство культуры Литвы.

– Мы потеряли преданного своей профессии и призванию рыцаря культуры — актера театра и кино, который многие десятилетия радовал нас своим неповторимым талантом, — заявил министр культуры Симонас Кайрис. – На характерах, воплощенных Регимантасом Адомайтисом, и свете, излучаемом личностью актера, выросло несколько поколений, и эти легендарные роли навсегда останутся в золотом фонде нашего театра, кино и всей культуры.

Регимантас Адомайтис родился 31 января 1937 года в Шяуляе, окончил Пасвалисскую среднюю школу с серебряной медалью. В 1954 году поступил на физико-математический факультет Вильнюсского университета, который окончил в 1959-м. Уже с 1958-го начал параллельно учиться на актёрском факультете Вильнюсской консерватории (ныне Литовская академия музыки и театра). В 1962 году получил диплом актёра.

Мне интересно было заниматься и физикой, и математикой, но в школе. В математике все приблизительно, одни формулы. Из пункта А в пункт В двигается… И все время он с постоянной скоростью двигается! Все упрощенно, приблизительно округленно. Я потерял интерес, когда началась высшая математика. Физика – по идее тоже математика. А театр меня всегда тянул. Театр. О кино мысли даже не было.

Для актера – театр его настоящий дом. Кино – это техника, от нее много зависит, но самого творчества в кино крупицы. Мне нравится в театре прожить жизнь своего персонажа от начала до конца. А кино долгий процесс.

В кино Адомайтис впервые снялся в 1963 году – в эпизодической роли в фильме «Хроника одного дня». Первую главную роль получил в 1965-м в картине «Никто не хотел умирать». Всего же актер снялся почти в 80 советских, литовских, российских и зарубежных фильмов и сериалов. В их числе «Король Лит», «Это сладкое слово – свобода!», «Из жизни отдыхающих», «Трест, который лопнул», «Зеленый фургон», «Мираж», «Досье человека в «Мерседесе», «Трудно быть богом», «Мужчина для молодой женщины» и др.

В 2012 году Регимантас Адомайтис получил Большой командорский крест ордена «За заслуги перед Литвой».

Источник: InterMedia