В каком случае можно рассчитывать на пособие по безработице?

Граждане, зарегистрированные в Службе занятости и получившие статус безработного, имеют право на получение пособия по безработице. Для этого нужно подать соответствующее заявление.

Однако при условии, что в течение двенадцати из тридцати последних месяцев было приобретено право на выплату по безработице. Это же касается приехавших в Литву граждан Украины, России и Беларуси.

Если же гражданин не отвечает этому условию или необходимого стажа у него нет, то пособие по безработице рассчитывается в соответствии с международными договорами Литвы.

В соглашении между Литвой и Россией социальные гарантии предусмотрены только для пенсий, поэтому полученный в России трудовой стаж при назначении пособия по безработице не учитывается.

По договору между Литвой и Беларусью гражданин, имеющий разрешение на временное проживание в Литве, сможет претендовать на получение пособия по безработице в соответствии с законом только в том случае, если он потеряет работу во время нахождения в Литве и станет на учет в Cлужбе занятости (получит статус безработного).

Если указанные лица во время работы в Литве не приобрели установленный законом стаж работы, к ним добавляется страховой (рабочий) стаж, приобретенный в Беларуси, за исключением случаев совмещения стажа работы в обеих странах.

Согласно положениям договора между Литвой и Украиной, после того, как Cлужба занятости присвоит статус безработного гражданам, имеющим постоянный вид на жительство в Литве, трудовой стаж, полученный в Украине, учитываться будет. За исключением совпадающих периодов работы в обеих странах.

Во всех вышеупомянутых случаях пособие по безработице будет рассчитываться только на основе доходов, застрахованных в Литве, независимо от того, суммировался ли стаж работы в Беларуси или Украине.

На 1 января 2023 года минимальный размер пособия по безработице составлял 195,47 евро.

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