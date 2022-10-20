В Netflix появилась функция для расставшихся пар. Теперь бывшие партнеры могут разделить общий аккаунт.

Совместное использование учетной записи — обычная практика среди подписчиков потоковых сервисов. Обычно это выгодно и удобно, но есть проблема: если один из пользователей решит отказаться от совместного использования, ему придется оформлять подписку с нуля.

Новая опция может быть полезна тем, кто расстался со своим партнером, съехал от родителей или просто разошелся во вкусах с теми, кто использовал тот же аккаунт. После переноса профиля платить за подписку, вероятно, нужно будет больше, но в некоторых случаях это уже не так принципиально.