«В последнюю гонку»: девятый сезон сериала «Флэш» станет последним

Телеканал CW официально объявил, что девятый сезон сериала «Флэш» будет финальным.

Он выйдет в 2023 году и будет состоять из 13 серий. Как сообщает издания Deadline, предположения о том, что грядущий сезон может стать последней главой «Флэша», начались в январе, когда исполнитель главной роли Грант Гастин согласился на годовой контракт, ограничив свое участие в девятом сезоне 15 сериями.

— Девять сезонов! Девять лет спасения Централ-сити и эмоционального путешествия, полного добросердечности, юмора и зрелищности. И теперь Барри Аллен отправляется в последнюю гонку, — сказал исполнительный продюсер и шоураннер «Флэша» Эрик Уоллес. — Так много замечательных людей вложили свои таланты, время и любовь, чтобы каждую неделю воплощать в жизнь этот замечательный сериал. Итак, я хочу сказать спасибо нашему феноменальному актерскому составу, сценаристам, продюсерам и съемочной группе, которые на протяжении многих лет помогали делать сериал таким незабываемым для зрителей всего мира.

Финал сериала выйдет всего за несколько недель до запланированной на 23 июня 2023 года премьеры фильма Warner Bros. «Флэш» с Эзрой Миллером в главной роли. Но у сериала совершенно другая история о супергерое, которая никак не повлияет на фильм.

Источник: InterMedia