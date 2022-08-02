Что посмотреть

«В последнюю гонку»: девятый сезон сериала «Флэш» станет последним

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Телеканал CW официально объявил, что девятый сезон сериала «Флэш» будет финальным.

«В последнюю гонку»: девятый сезон сериала «Флэш» станет последним

The Flash

Он выйдет в 2023 году и будет состоять из 13 серий. Как сообщает издания Deadline, предположения о том, что грядущий сезон может стать последней главой «Флэша», начались в январе, когда исполнитель главной роли Грант Гастин согласился на годовой контракт, ограничив свое участие в девятом сезоне 15 сериями.

— Девять сезонов! Девять лет спасения Централ-сити и эмоционального путешествия, полного добросердечности, юмора и зрелищности. И теперь Барри Аллен отправляется в последнюю гонку, — сказал исполнительный продюсер и шоураннер «Флэша» Эрик Уоллес. — Так много замечательных людей вложили свои таланты, время и любовь, чтобы каждую неделю воплощать в жизнь этот замечательный сериал. Итак, я хочу сказать спасибо нашему феноменальному актерскому составу, сценаристам, продюсерам и съемочной группе, которые на протяжении многих лет помогали делать сериал таким незабываемым для зрителей всего мира.

Финал сериала выйдет всего за несколько недель до запланированной на 23 июня 2023 года премьеры фильма Warner Bros. «Флэш» с Эзрой Миллером в главной роли. Но у сериала совершенно другая история о супергерое, которая никак не повлияет на фильм.

Источник: InterMedia

Tags:

Похожее

Ана де Армас уверяет, что Мэрилин Монро не существует, в трейлере «Блондинки»

Ана де Армас уверяет, что Мэрилин Монро не существует, в трейлере «Блондинки»

Автор Эвелина Никанорова
Сильвестр Сталлоне стал супергероем и всё благодаря Amazon Prime Video

Сильвестр Сталлоне стал супергероем и всё благодаря Amazon Prime Video

Автор Эвелина Никанорова
Мультфильм про животных-супергероях, фильм ужасов о девочке, которая не совсем та, за которую себя выдает, литовская мелодрама и документальный фильм о вине и путешествии

Мультфильм про животных-супергероях, фильм ужасов о девочке, которая не совсем та, за которую себя выдает, литовская мелодрама и документальный фильм о вине и путешествии

Автор Гинтарас Зукас
Камера следует за Дианой повсюду в трейлере «Принцессы»

Камера следует за Дианой повсюду в трейлере «Принцессы»

Автор Эвелина Никанорова
Джепетто оплакивает сына и вырезает деревянного мальчика в трейлере «Пиноккио»

Джепетто оплакивает сына и вырезает деревянного мальчика в трейлере «Пиноккио»

Автор Эвелина Никанорова
Документальный сериал об истории студии спецэффектов, которую основал сам Джордж Лукас, драматический сериал о крушении самолета и другие главные премьеры в сети

Документальный сериал об истории студии спецэффектов, которую основал сам Джордж Лукас, драматический сериал о крушении самолета и другие главные премьеры в сети

Автор Гинтарас Зукас
«Серый человек» получит продолжение и спин-офф

«Серый человек» получит продолжение и спин-офф

Автор Эвелина Никанорова
Кейт Бланшетт курит и дирижирует оркестром в трейлере «Тар»

Кейт Бланшетт курит и дирижирует оркестром в трейлере «Тар»

Автор Эвелина Никанорова
О Робби Уильямсе снимают новый документальный фильм

О Робби Уильямсе снимают новый документальный фильм

Автор Эвелина Никанорова