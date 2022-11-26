В Старый город столицы вернулся Рождественский паровозик

На улицы литовской столицы после двухлетнего перерыва вернулся любимый детьми и взрослыми Рождественский паровозик. Поезд будет курсировать по улицам Старого города ежедневно до 8 января.

В этом году главная остановка паровозика – возле Кафедральной площади (около Архиепископии, ул. Šventaragio, 2). Большие и маленькие путешественники смогут на остановке найти расписание и маршрут поездок, а также дождаться своего рейса.

Паровозик едет по маршруту: ул. Šventaragio – ул. Pilies – ул. Didžioji (Ратушная пл.) – ул. Vokiečių – ул. Domininkonų – ул. Universiteto – ул. Šventaragio.

Билет стоит 3 евро. А дети ростом до 90 см, которых будут измерять специальным Nykštukų, «гномовским», измерителем, смогут путешествовать бесплатно. Билеты можно купить в самом поезде (оплата — наличными или картой), на странице паровозика или на его остановке, отсканировав QR-код.

Паровозик отправляется каждые полчаса. С понедельника по четверг и в воскресенье он курсирует с 12 до 20 часов. А в пятницу и субботу — с 11 до 22.

Источник