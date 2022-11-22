В столице снова открывается легендарное кафе «Ротонда»

В субботу, 26 ноября, в столичном парке Серейкишкю наконец откроет свои двери для посетителей легендарное кафе «Ротонда», которое несколько десятилетий было закрыто.

Когда-то кафе привлекало гостей вкусным кофе, мороженым и хорошей компанией. Сейчас оно открывает свои двери как семейный ресторан, который предложит посетителям не только помещения, приспособленные для различных торжеств, но и бесплатные занятия для детей.

С 27 ноября до 28 декабря здесь будут проводиться «Классы опыта». На них дети смогут лучше узнать себя и свои эмоции, раскрыть и проявить свои творческие способности. Регистрация на рождественские занятия будет проходить в аккаунте «Ротонды» в фейсбуке. В будущем планируются также бесплатные концерты и вечера кино.

«Ротонда» впервые открыла свои двери 65 лет назад, в 1957 году. Кафе было построено по проекту архитектора Гедиминаса Валюшкиса, стены здания были украшены мотивами литовских этнических узоров. Люди заходили сюда провести свободное время: выпить кофе, отведать мороженого, полюбоваться растущими поблизости каштанами. В «Ротонде» бывали и студенты, и писатели. Кафе работало до 1992 года, после чего закрылось и открывало свои двери лишь изредка.

А в 2004 году было принято решение дать «Ротонде» новую жизнь, и лишь сейчас это наконец стало возможным. Бывшее летнее кафе модернизировано, сюда проведен водопровод и газ. Свой вклад в восстановление кафе внесло и столичное самоуправление.

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