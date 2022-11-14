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В столицу возвращаются бесплатные тренировки для людей, ведущих сидячий образ жизни

Автор Анжелика Орлёнок
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В столицу возвращаются бесплатные тренировки Vilnius juda. Бюро общественного здоровья Vilnius sveikiau приглашает принять в них участие жителей Вильнюса в возрасте от 18 до 45 лет.

В столицу возвращаются бесплатные тренировки для людей, ведущих сидячий образ жизни

Тренировки отлично подойдут для людей, ведущих малоподвижный образ жизни, без хронических заболеваний и серьезных травм.

Бесплатные тренировки будут проводиться по вторникам и четвергам с 19:15 до 20:00.

Зарегистрированные участники с 17 ноября до 20 декабря смогут посетить 10 тренировок, которые пройдут на территории Антакальнисской поликлиники.

Продолжительность одной тренировки – 45 минут.

С собой надо будет иметь спортивную обувь, коврик для тренировки и бутылочку воды.

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