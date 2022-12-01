Помощь Украинцам

В Украину отправляются обогреватели и генераторы, купленные на пожертвования жителей Литвы

Автор RADIO•R
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Первые генераторы и дизельные обогреватели отправляются из Литвы в Украину в рамках инициативы «Согрей Украину», организованной Литовским национальным художественным музеем и организацией «Сильны вместе».

В Украину отправляются обогреватели и генераторы, купленные на пожертвования жителей Литвы

В Украину отправляются обогреватели и генераторы, купленные на пожертвования жителей Литвы

Украине передают купленные на деньги жителей и бизнеса Литвы генераторы, дизельные обогреватели.

По словам организаторов акции, первая партия включает 15 обогревателей, 20 генераторов и 55 универсальных фонарей, а также топливо, баки и смазочные материалы.

Стоимость первой партии составляет около 65 тыс. евро, она отправится в Западную Украину.

Организаторы акции надеются до конца зимы купить и передать украинцам 2 тыс. генераторов. Для этого планируется собрать около 2 млн евро.

В Украину отправляются обогреватели и генераторы, купленные на пожертвования жителей Литвы

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