В Вильнюсе с 1 июля меняются зоны платной парковки автомобилей. Что важно знать?

В столице с 1 июля расширяются зоны платной парковки автомобилей, в некоторых местах платить придется больше. Об этом сообщает портал judu.lt. Цель перемен – обеспечить больше парковочных мест местным жителям. К слову, для них выданные ранее разрешения на парковку остаются в силе до окончания срока их действия.

План по расширению территорий платной парковки вильнюсские власти утвердили еще в мае. А с 1 июля начинаются работы по этому плану. Границы сборов изменятся в тех местах, где пересекаются зоны более низких и более высоких тарифов. Все соответствующие дорожные знаки планируется расставить в течение пяти дней.

В желтую зону парковки с 1 июля будут включены такие территории:

Территория Rasų колонии,

Территория Šnipiškių,

Треугольник Tuskulėnų-Rinktinės-Šeimyniškių.

В зеленую зону парковки попадают улицы:

Antakalnio,

Žirmūnų,

Minties,

S. Žukausko,

J. Kubiliaus,

Žygio,

Lakūnų,

Pelesos.

Будет скорректировано также несколько платных зон:

С зеленой на желтую зону меняются: ул. A. Vivulskio (на территории, которая ограничивается пр. Savanorių, ул. Kedrų и T. Ševčenkos), территория парка Вингис, улицы Šeimyniškių и Sporto;

Из зеленой в красную зону переходят: парковочные места возле ул. V. Kudirkos, Malonioji, Pušų;

С желтой на красную меняется: ул. Krokuvos (между улицами Kalvarijų и Rinktinės, возле Центра регистров);

ул. Slucko (участок от Šeimyniškių в сторону ул. Krokuvos);

С желтой на синюю зону меняются: ул. Subačiaus, A. Strazdelio, Šv. Dvasios.

Оплата

Удобнее всего оплачивать парковку через мобильное приложение, выбрав функцию автоматического определения местоположения. В Вильнюсе работают три приложения — m.Parking, UniPark и Parkman. Парковку можно заказать и через SMS. Однако в этом случае взимается дополнительная комиссия оператора, а при оплате банковской картой через приложение — нет.

Те, у кого нет мобильных приложений, смогут оплатить парковку в ближайшем паркомате (в некоторых местах их установят в ближайшее время). После ввода парковочного номера машины дополнительно оставлять квитанцию паркомата в автомобиле не надо.

Важно также обратить внимание, что сборы за парковку оплачиваются в соответствии с действующими знаками. Поэтому перед оплатой водителю следует перепроверить, в какой зоне он припарковал автомобиль.

Источник

Новая карта парковочных зон Вильнюса