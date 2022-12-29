Ваня Дмитриенко и Асия нашли свою любовь в клипе «Ничего не бойся, я с тобой»

Состоялась премьера клипа Вани Дмитриенко и Асии «Ничего не бойся, я с тобой».

По сюжету ролика, артисты продают на улице пластинку со своим синглом (прямо под афишами одноименного мюзикла), но незаконную торговлю пресекает полиция. Разбежавшись в разные стороны, Ваня и Асия сталкиваются с незнакомцами: Дмитриенко спасает от преследователей девушка (ее играет модель и актриса Елизавета Воронова), а его напарницу – молодой человек (его играет звезда «Триггера» Владислав Тирон). Хотя молодые люди расстаются, но в финале счастливо воссоединяются на концерте, место и время которого были написаны на конверте пластинки.

Источник: InterMedia