Ваня Дмитриенко сделал из «Венеры-Юпитера» идеальный саундтрек новогоднего настроения

Ваня Дмитриенко представил новогоднюю версию своего хита «Венера-Юпитер».

— Идеальный саундтрек для создания новогоднего настроения, — представил Ваня новинку в своих соцсетях.

Новогодняя версия «Венера-Юпитер» была записана еще год назад. Тогда Ваня Дмитриенко представил ее в эфире на радио, но выпуск студийной версии был отложен до следующих праздников.

— Я очень рад, что мне сегодня дали возможность спеть новогоднюю версию песни «Венера – Юпитер», потому что очень много сил мы вложили в нее, и я очень рад, что она так понравилась публике, — говорил тогда Ваня.

Источник: InterMedia