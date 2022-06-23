Вена названа самым благоприятным для жизни городом в мире

В третий раз за последние пять лет столица Австрии Вена получила титул самого благоприятного для жизни города в мире.

В ежегодном списке британского издания The Economist Вена заняла место новозеландского города Окленд, который из-за карантинных ограничений сместился на 34-ю позицию.

Второе и третье места заняли Копенгаген и Цюрих. По словам создателей списка, стабильность и хорошая инфраструктура являются основными достоинствами этих городов. К ним прилагаются хороший уровень здравоохранения и широкий выбор культурных и развлекательных мероприятий.

Городом, менее всех приспособленным для жизни человека, не первый раз называется столица Сирии Дамаск.