«Возвращаюсь!»: Бен Аффлек снова сыграет Бэтмена

Бен Аффлек вернется к роли Бэтмена в фильме «Аквамен и потерянное царство» (Aquaman and the Lost Kingdom).

Об этом сообщил в своих социальных сетях Джейсон Момоа, выложив совместное фото с Аффлеком.

— Воссоединились Брюс и Артур, — написал Момоа в соцсетях. — Люблю тебя и скучаю по тебе, Бен. На съемках «Аквамена 2» нас ждут великие дела. От меня — алоха!

Последний раз Аффлек играл Брюса Уэйна/Бэтмена в супергеройском фильме «Лига справедливости» 2017 года и режиссерской версии картины Зака ​​Снайдера 2021 года. Следующим фильмом, где он появился в этой роли, стал «Флэш», и считалось, что это будет последним появлением актера в образе Бэтмена. Пока нет информации о том, будет ли его роль эпизодической в следующем «Аквамене», премьера которого назначена на 17 марта 2023 года.

Источник: InterMedia