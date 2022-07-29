Звёзды

«Возвращаюсь!»: Бен Аффлек снова сыграет Бэтмена

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Бен Аффлек вернется к роли Бэтмена в фильме «Аквамен и потерянное царство» (Aquaman and the Lost Kingdom).

«Возвращаюсь!»: Бен Аффлек снова сыграет Бэтмена

Об этом сообщил в своих социальных сетях Джейсон Момоа, выложив совместное фото с Аффлеком.

— Воссоединились Брюс и Артур, — написал Момоа в соцсетях. — Люблю тебя и скучаю по тебе, Бен. На съемках «Аквамена 2» нас ждут великие дела. От меня — алоха!

«Возвращаюсь!»: Бен Аффлек снова сыграет Бэтмена

Каст фильма «Лига справедливости»

Последний раз Аффлек играл Брюса Уэйна/Бэтмена в супергеройском фильме «Лига справедливости» 2017 года и режиссерской версии картины Зака ​​Снайдера 2021 года. Следующим фильмом, где он появился в этой роли, стал «Флэш», и считалось, что это будет последним появлением актера в образе Бэтмена. Пока нет информации о том, будет ли его роль эпизодической в следующем «Аквамене», премьера которого назначена на 17 марта 2023 года.

Источник: InterMedia

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