Все семья «Рика и Морти» попадает в неприятности в трейлере нового сезона

Первый трейлер шестого и финального сезона анимационного сериала «Рик и Морти» обнародовалтелеканал Adult Swim.

Как следует из ролика, в опасные приключения в финальных сериях будут серьезно вовлечены не только безумный ученый Рик Санчес и его внук Морти, но и сестра последнего Саммер и их родители Джерри и Бэт. Они попадут в заложники к инопланетным террористам, подвергнутся атаке роботов и станут свидетелями и участниками еще множества историй.

Премьера новых серий состоится на Adult Swim 4 сентября.

Источник: InterMedia