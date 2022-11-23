Вся информация о движении транспорта 26 ноября в столице. Ограничения движения, площадки «Паркуйся и поезжай», бесплатные автобусы и троллейбусы

Уже в эту субботу, 26 ноября, Вильнюс зажжет огни на главной елке страны на Кафедральной площади. Чтобы было удобнее добираться на праздник и обратно, столица приняла решение, что общественный транспорт будет ходить дольше, автобусы и троллейбусы на некоторых маршрутах будут более вместительными, а с 15:00 до 24:00 часов пользоваться транспортом можно будет бесплатно.

Немного дольше обычного будут курсировать автобусы маршрутов 1G, 3G, 4G и 53, а также троллейбусы маршрутов 6 и 17. А во второй половине дня в субботу по маршрутам автобусов 10 и 22 и 2-го троллейбуса будут курсировать более вместительные транспортные средства.

Кроме того, 26 ноября с 18:00 до 21:30 часов будет ограничено движение транспорта на улицах T. Vrublevskio, Šventaragio и Barboros Radvilaitės.

А тем, кто все же решит отправиться на праздник на машине, можно будет припарковаться на площадке Statyk ir važiuok («Паркуйся и поезжай») и в центр города отправиться на общественном транспорте.

Площадки Statyk ir važiuok находятся по адресам:

ул. Ukmergės, 246 (возле ТЦ Senukai),

ул. Sėlių, 62 (Жверинас)

V. Pociūno, 8 (возле ТЦ Vilnius Outlet)

пр. Savanorių, 124.

Автомобили можно будет также оставить на улицах Upės, Žvejų, Maironio или парковках

на ул. Tilto, 14,

пр. Gedimino, 9A

ул. T. Kosciuškos, 1A.

В связи с ограничениями движения временно изменятся маршруты автобусов 10, 11, 33 и 89. Узнать о временно измененных маршрутах автобусов.

Субботние расписания движения общественного транспорта публикуются на странице judu.lt, в мобильных приложениях. Узнать об изменениях можно также по телефону (8 5) 210 7050.

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