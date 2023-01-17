«Всё везде и сразу» и «Лучше звоните Солу» стали триумфаторами Critics Choice Awards 2023

28-я церемония вручения наград Critics Choice Awards состоялась в Лос-Анджелесе. Триумфатором вечера стал фильм «Всё везде и сразу» (лидировавший и в номинациях). Он удостоился главной награды «фильм года», а также был отмечен за режиссерскую работу и сценарий Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, монтаж, лучшую мужскую роль второго плана Ке Хюи Куана.

Лучшей актрисой стала Кейт Бланшетт за роль в фильме «Тар» (который также получил награду за лучшую музыку), лучшим актером – Брендан Фрейзер («Кит»), актрисой второго плана – Анджела Бассетт («Черная пантера: Ваканда навсегда»), молодым актером – Гэбриель Лабелль («Фабельманы»).

Фильм «Достать ножи: Стеклянная луковица» отмечен как лучшая комедия и за лучший актерский ансамбль, лучшим анимационным фильмом стал «Пиноккио» Гильермо дель Торро, фильмом на иностранном языке – «РРР: Рядом ревет революция», который также получил награду за лучшую оригинальную песню.

Лучшим драматическим сериалом стал «Лучше звоните Солу», за главную роль в нем награжден Боб Оденкёрк, за роль второго плана – Джанкарло Эспозито. Лучшей драматической актрисой признана Зендая («Эйфория»), актрисой второго плана – Дженнифер Куллидж («Белый лотос»).

Лучшим комедийным сериалом стал «Начальная школа «Эбботт», награду также получила актриса Шерил Ли Ральф, лучшим комедийным актером признан Джереми Аллен Уайт («Медведь»), актрисой – Джин Смарт («Хитрости»). Лучшим мини-сериалом стала «Выбывшая» и за главную роль в нем награждена Аманда Сайфред, телефильмом — «Странный: Эл», лучшим актером, соответственно, Дэниэл Рэдклифф.

Источник: InterMedia