Звёзды

Вуди Аллен хочет уйти из кино

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Следующий фильм Вуди Аллена может стать последним в его карьере. О своем возможном уходе из кинематографа 86-летний режиссер рассказал в интервью La Vanguardia.

Вуди Аллен хочет уйти из кино

Вуди Аллен

— Моя идея, в принципе, состоит не в том, чтобы снимать больше фильмов, а в том, чтобы сосредоточиться на писательстве, — пояснил Аллен, добавив, что его следующим проектом будет роман.

Съемки новой картины под названием «Оса 22» (Wasp 22), которая станет для режиссера 50-й, должны начаться во Франции этой осенью. О сюжете и касте пока не сообщается, но ранее Вуди сравнивал новый проект со своим психологическим триллером 2005 года «Матч Пойнт» с Джонатаном Риз-Майерсом, Скарлетт Йоханссон и Брайаном Коксом в главных ролях.

Аллен уже говорил в интервью, что разочарован нынешним состоянием кинематографа:

— Много острых ощущений ушло. Когда я снимал фильм, он шел в кинотеатрах по всей стране. Теперь ты снимаешь кино и получаешь пару недель в кинотеатре. Может быть, шесть недель или четыре недели, а затем все сразу переходит к потоковому вещанию или платному просмотру… Это не одно и то же… Мне это не так приятно.

Источник: InterMedia

Tags:

Похожее

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс в четвертый раз станут родителями

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс в четвертый раз станут родителями

Автор Эвелина Никанорова
«Белый лотос», «Тед Лассо» и Зендая стали триумфаторами «Эмми»

«Белый лотос», «Тед Лассо» и Зендая стали триумфаторами «Эмми»

Автор Эвелина Никанорова
«Быть или не быть — это вообще не вопрос»: умер режиссер Жан-Люк Годар

«Быть или не быть — это вообще не вопрос»: умер режиссер Жан-Люк Годар

Автор Эвелина Никанорова
Флоренс Пью, Дэвид Харбор и Ольга Куриленко станут «Громовержцами»

Флоренс Пью, Дэвид Харбор и Ольга Куриленко станут «Громовержцами»

Автор Эвелина Никанорова
Кейт Бланшетт и Колин Фаррелл получили призы Венецианского кинофестиваля

Кейт Бланшетт и Колин Фаррелл получили призы Венецианского кинофестиваля

Автор Эвелина Никанорова
«Будем сходить с ума!»: Верка Сердючка зажжет в Вильнюсе 18 сентября

«Будем сходить с ума!»: Верка Сердючка зажжет в Вильнюсе 18 сентября

Автор Эвелина Никанорова
Билли Айлиш призналась в любви самой себе

Билли Айлиш призналась в любви самой себе

Автор Эвелина Никанорова
Манижа и Ладо Кватания поженились

Манижа и Ладо Кватания поженились

Автор Эвелина Никанорова
Фильм о суде между Эмбер Херд и Джонни Деппом покажет Disney+

Фильм о суде между Эмбер Херд и Джонни Деппом покажет Disney+

Автор Эвелина Никанорова