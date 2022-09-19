Вуди Аллен хочет уйти из кино

Следующий фильм Вуди Аллена может стать последним в его карьере. О своем возможном уходе из кинематографа 86-летний режиссер рассказал в интервью La Vanguardia.

— Моя идея, в принципе, состоит не в том, чтобы снимать больше фильмов, а в том, чтобы сосредоточиться на писательстве, — пояснил Аллен, добавив, что его следующим проектом будет роман.

Съемки новой картины под названием «Оса 22» (Wasp 22), которая станет для режиссера 50-й, должны начаться во Франции этой осенью. О сюжете и касте пока не сообщается, но ранее Вуди сравнивал новый проект со своим психологическим триллером 2005 года «Матч Пойнт» с Джонатаном Риз-Майерсом, Скарлетт Йоханссон и Брайаном Коксом в главных ролях.

Аллен уже говорил в интервью, что разочарован нынешним состоянием кинематографа:

— Много острых ощущений ушло. Когда я снимал фильм, он шел в кинотеатрах по всей стране. Теперь ты снимаешь кино и получаешь пару недель в кинотеатре. Может быть, шесть недель или четыре недели, а затем все сразу переходит к потоковому вещанию или платному просмотру… Это не одно и то же… Мне это не так приятно.

Источник: InterMedia