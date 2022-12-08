Образование

Выпускники определились с экзаменами на аттестат зрелости

Автор Анжелика Орлёнок
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Выпускники уже определились, какие экзамены на аттестат зрелости они будут сдавать в этом учебном году, сообщает Национальное агентство по образованию. Экзамены будущим летом предстоит сдавать в общей сложности 27,5 тыс. выпускников.

Выпускники определились с экзаменами на аттестат зрелости

Число кандидатов, которые будут сдавать государственный экзамен на аттестат зрелости по литовскому языку и литературе, составило 17 365 человек, по английскому языку — 18 258, математике — 16 520, истории — 8 137, биологии — 6 768 и географии — 4 589.

По сравнению с прошлым годом, в этом году больше выпускников выбрали географию и химию. В целом выпускники могли выбрать максимум семь экзаменов.

А для получения аттестата зрелости нужно сдать два экзамена: обязательный экзамен по литовскому языку и литературе и еще один экзамен — по выбору.

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