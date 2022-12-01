Музыкальная новинка

Вышел саундтрек сериала «Уэнсдей»

Автор Эвелина Никанорова
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Состоялся релиз саундтрека сериала «Уэнсдей» режиссера Тима Бёртона.

В звуковую дорожку вошли 48 треков, как музыка, написанная Крисом Бэйконом и Дэнни Элфманом, так и хиты разных лет (в их числе «Non, Je Ne Regrette Rien» Эдиат Пиаф, «In My Dreams» Роя Орбисона, « Physical» Дуа Липа, « Nothing Else Matters» Metallica) и классическая музыка, звучащая в сериале в разном исполнении.

Многосерийный мистический детектив является спин-оффом «Семейки Аддамс», в центре сюжет которого юная Уэнсдей, поступившая на учебу в Академию Невермор, где она не только пытается встроиться в социум и овладеть своими появляющимися экстрасенсорными способностями, но помешать чудовищной серии преступлений и раскрыть тайну убийства, которая втянула в ссору ее родителей 25 лет назад.

Премьера состоялась на Netflix 23 ноября, и «Уэнсдей» уже побил все рекорды сервиса по просмотрам, обогнав такой хит, как «Очень странные дела».

Источник: InterMedia

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