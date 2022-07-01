Музыкальная новинка

Вышла посмертная песня Юрия Шатунова про «прощания»

By Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Состоялась премьера посмертного цифрового сингла Юрия Шатунова «Каждому свое».

Певец закончил запись трека за несколько недель до своей кончины от инфаркта. Песня должна была войти в будущий альбом Юрия Шатунова, но сейчас ее решили выпустить отдельно в виде интернет-сингла.

— Он записывал ее совсем недавно, — рассказал «Стархиту» директор покойного артиста Аркадий Кудряшов. — Одна из последних его работ, возможно, и последняя. Когда завершим все дела с семьей, возможно, сделаем презентацию, куда пригласим друзей Юры.

Источник: InterMedia

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