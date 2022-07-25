Weeknd снял анимационный фильм ужасов

Weeknd выпустил новый анимационный клип «How Do I Make You Love Me?».

По традиции, его действие начинается там, где закончился предыдущий ролик артиста «Out of Time», в котором врач в операционной (в исполнении Джима Керри) надел на лицо исполнителя бронзовую маску.

В новом видео, режиссером которого стал Джоселин Чарльз, Weeknd пытается сбежать из палаты, врачи отрывают ему руку (на месте которой оказывается другая, меньшего размера), он выпрыгивает из небоскреба, падает на асфальт прямо перед машиной.

Источник: InterMedia