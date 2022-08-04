За сбор черники механическими приспособлениями грозит штраф

Министерство окружающей среды напоминает что не только чернику, но и другие дикорастущие ягоды (клюква, смородина и т. п.) нельзя собирать никакими механическими приспособлениями.

Имеются ввиду специальные гребни для сбора ягод. Варварский сбор ягод при помощи механических гребней наносит непоправимый вред ягодным кустарникам, и на их восстановление может потребоваться не один год.

Дело в том, что черника — это многолетнее растение. Корни ягод при сборе гребнем не повреждаются, но если оборваны листья, повреждены ветки, растение изношено, урожайность ягод может быть ниже.

За сбор черники или других дикорастущих ягод специальными гребнями или другими механическими приспособлениями налагается штраф в размере от 10 до 30 евро для физических лиц и от 30 до 60 евро — для юридических. Запрещенные инструменты могут конфисковать.

К слову, в Норвегии, Швеции и Финляндии гребни использовать разрешается. Однако в Скандинавии — большие площади лесов и ягодников, а леса светлее. Поэтому сборщики ягод равномерно распределяются на больших территориях, интенсивный сбор не происходит каждый год в одних и тех же местах.

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