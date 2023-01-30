Музыкальная новинка

Земфира выпустила саундтрек для «Кактуса» Ренаты Литвиновой

Автор Эвелина Никанорова
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Земфира и композитор Дмитрий Емельянов выпустили саундтрек для спектакля Ренаты Литвиновой «Кактус». Альбом «Cactus» включает в себя 14 треков.

— Эта пьеса была написана в полном отчаянии — счастливые люди вообще не склонны к творчеству, — рассказала Рената Литвинова о своем спектакле. — Пьеса — монолог, обращение главной героини к кому-то реальному и одновременно воображаемому. Героиня (в пьесе её зовут Она) любит, но кому-то покажется обезумевшей, — и зритель будет выбирать, что именно он в ней увидит. Я, автор, выбираю любовь как чудо, как сказку, дающее мне и моей героине всесилие — над всем и, в первую очередь, над жизнью.

Автором большинства треков стала Земфира. А в одном из номеров – заглавной композиции «Кактус» — можно также услышать вокал певицы.

Источник: InterMedia

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