Земфира выпустила саундтрек для «Кактуса» Ренаты Литвиновой

— Эта пьеса была написана в полном отчаянии — счастливые люди вообще не склонны к творчеству, — рассказала Рената Литвинова о своем спектакле. — Пьеса — монолог, обращение главной героини к кому-то реальному и одновременно воображаемому. Героиня (в пьесе её зовут Она) любит, но кому-то покажется обезумевшей, — и зритель будет выбирать, что именно он в ней увидит. Я, автор, выбираю любовь как чудо, как сказку, дающее мне и моей героине всесилие — над всем и, в первую очередь, над жизнью.