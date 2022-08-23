Безопасность Практические советы

Жарко, солнечно и сухо. Как отдыхать на природе, чтобы не случился пожар

Автор Анжелика Орлёнок
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Это лето щедро балует нас отличной погодой — жаркими днями и теплыми водоемами. При этом август отличился не только температурными рекордами, но и почти полным отсутствием дождей. А значит, отдыхая на природе, очень важно внимательно следить за тем, чтобы не возник пожар.

Жарко, солнечно и сухо. Как отдыхать на природе, чтобы не случился пожар

Жарко, солнечно и сухо. Как отдыхать на природе, чтобы не случился пожар

Сообщается, что в ближайшие дни в лесах Литвы объявляется уровень пожароопасности III и IV степени. Поэтому природоохранные организации просят отдыхающих быть ответственными и аккуратно обращаться с огнем. Не только костер, разведенный в неположенном месте, но и брошенный окурок могут вызвать пожар. Дело в том, что в лесах полно сухой хвои и других смолистых материалов. Поэтому существует вероятность возгорания от малейшей искры.

Разводить костры можно только в кемпингах, зонах отдыха и кемпингах. То есть, в местах, где для этого есть специально отведенные и заранее подготовленные места.

Если вы планируете развести костер, но не уверены, можно ли это делать на данной территории, всегда можно позвонить сотрудникам дирекций заповедных территорий. Они проконсультируют по этому вопросу.

Если пламя костра распространилось, попробуйте потушить его, облив водой или засыпав землей. Если потушить пожар не удается, срочно звоните по общему номеру экстренной помощи 112. Берегите природу и себя!

На страницах RADIO R мы уже рассказывали о том, какие правила надо соблюдать при отдыхе на природе, и за что может грозить штраф. Подробнее об этом можно прочитать тут:

1. Пять правил, за нарушение которых может грозить штраф

2. Как правильно устраивать пикники на природе и разводить костры

3. Отдых на природе пошагово: на что важно обратить внимание

Жарко, солнечно и сухо. Как отдыхать на природе, чтобы не случился пожар

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