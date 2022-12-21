Жители Клайпеды с сегодняшнего дня уже могут заказывать Карточку клайпедчанина

В Клайпеде дан официальный старт системе Карточки клайпедчанина. С сегодняшнего дня жители Клайпеды уже могут заказывать такую карту. Она будет как физической, так и виртуальной.

Получить карту сможет каждый совершеннолетний человек, задекларировавший место жительства в Клайпеде.

«2023 год мы начнем с долгожданной Карты клайпедчанина. Это своего рода благодарность жителям за их любовь и верность своему городу. По этой карте будут предоставляться скидки в культурных, спортивных и развлекательных заведениях. Скидки муниципалитета горсовет рассмотрит четверг, а деловые предложения города уже видны на интернет-платформе карточки. Мы надеемся, что список скидок будет становиться все длиннее и длиннее, поэтому иметь Карту клайпедчанина будет действительно полезно», — сказал мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас.