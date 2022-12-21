Самоуправления

Жители Клайпеды с сегодняшнего дня уже могут заказывать Карточку клайпедчанина

Автор Анжелика Орлёнок
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В Клайпеде дан официальный старт системе Карточки клайпедчанина. С сегодняшнего дня жители Клайпеды уже могут заказывать такую карту. Она будет как физической, так и виртуальной.

Жители Клайпеды с сегодняшнего дня уже могут заказывать Карточку клайпедчанина

Жители Клайпеды с сегодняшнего дня уже могут заказывать Карточку клайпедчанина

Получить карту сможет каждый совершеннолетний человек, задекларировавший место жительства в Клайпеде.

«2023 год мы начнем с долгожданной Карты клайпедчанина. Это своего рода благодарность жителям за их любовь и верность своему городу. По этой карте будут предоставляться скидки в культурных, спортивных и развлекательных заведениях. Скидки муниципалитета горсовет рассмотрит четверг, а деловые предложения города уже видны на интернет-платформе карточки. Мы надеемся, что список скидок будет становиться все длиннее и длиннее, поэтому иметь Карту клайпедчанина будет действительно полезно», — сказал мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас.

Подробнее о Карточке клайпедчанина:

  • Запланированные скидки начнут действовать 1 января.
  • Все скидки можно найти на платформе kortele.klaipeda.lt. В настоящее время видны скидки, предоставляемые представителями бизнеса. В ближайшее время список будет дополнен скидками самоуправления. Список скидок будет постоянно обновляться и дополняться.
  • Карточку клайпедчанина может получить каждый совершеннолетний житель Клайпеды.
  • Карточка клайпедчанина выдается бесплатно.
  • Для получения скидки надо будет показать QR-код виртуальной карты на смарт-устройстве или предъявить физическую карту.
  • Заказать карточку – и виртуальную, и физическую – можно на интернет-платформе kortele.klaipeda.lt или в Центре обслуживания клиентов на пр. Taikos, 52C.
  • Виртуальная карточка создается сразу после заказа, она видна на платформе kortele.klaipeda.lt.
  • Изготовления физической карты надо будет подождать, максимальный срок – 20 рабочих дней.
  • Получить физическую карту бесплатно можно будет в Центре обслуживания клиентов на пр. Taikos, 52C. В будущем карточку можно будет получить через почтомат или курьера, эта услуга будет платной.
  • На смарт-устройства мобильное приложение можно загрузить: Android — из Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.klaipediecio.kortele; iOS — из App Store https://apps.apple.com/us/app/klaip%C4%97die%C4%8Dio-kortel%C4%97/id6444918737.
  • Некоторые горожане успели создать учетные записи в пробной версии kortele.klaipeda.lt, эти записи недействительны. Всем, кто зарегистрировался в системе до 17 декабря, надо зарегистрироваться заново.
  • Новые бизнес-предложения для Карточки клайпедчанина всегда приветствуются. С предложениями можно обращаться сюда: https://www.klaipeda.lt/lt/klaipediecio-korteles-pasiulymai/10201
  • С любыми вопросами, связанными с карточкой клайпедчанина, можно обращаться по электронной почте [email protected]

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