Жизнь Майка Тайсона проносится перед глазами в трейлере его биографического сериала

Стриминговый сервис Hulu выпустил тизер-трейлер мини-сериала «Майк» (Mike).

Производством занималась кинокомпания 20th Television, режиссером всех эпизодов выступил Стивен Роджерс («Тоня против всех»). Главную роль исполнил Треванте Роудс. Также в ролях снялись Рассел Хорнсби, Харви Кейтель, Лора Хэрриер и Ли Юбэнкс.

Биографический сериал рассказывает историю боксера Майка Тайсона – как из любимчика миллионов он стал изгоем, а затем смог снова вернуться на вершину славы, а также как на формирование его характера повлияли расовые и классовые проблемы в США.

Премьера сериала состоится на видеосервисе Hulu 25 августа 2022 года.

Источник: InterMedia