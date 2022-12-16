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Zivert впускает Новый год с альбомом Zima

Автор Эвелина Никанорова
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Zivert представила мини-альбом Zima. В пластинку, изданную на лейбле «Первое музыкальное», вошло четыре композиции.

Zivert впускает Новый год с альбомом Zima

Две из них были записаны в дуэте с исполнителем Lyriq, в том числе песня «Кабы не было зимы» — своеобразное переосмысление песни из мультфильма «Зима в Простоквашино». Она стала частью новогоднего плейлиста Apple.

— Один из моих самых любимых советских мультиков – «Простоквашино», — говорит Юлия Зиверт. – Особенно момент, который сопровождается этой песней. С детства помню, как во время боя курантов мама открывала все окна. Она говорила: «Чтобы впустить в дом Новый год». И квартиру окутывал потрясающий морозный, свежий воздух. Теперь я тоже так делаю.

Источник: InterMedia

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