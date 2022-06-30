Звёзды

Звезда «Локи» станет отцом

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Том Хиддлстон («Локи») и его невеста Зави Эштон готовятся стать родителями.

Звезда «Локи» станет отцом

Том Хиддлстон и Зави Эштон

О своей беременности 37-летняя актриса сообщила Vogue во время интервью, посвященного премьере фильма «Список мистера Малкольма», где она сыграла одну из главных ролей. Ее интересное положение заметно и на фотографиях для статьи.

Роман между Томом и Зави начался в 2019 году, когда они вместе играли на Бродвее, но официально свои отношения они подтвердили в 2021 году, а в марте 2022-го 41-летний Хиддлстон сделал своей подруге предложение. Для обоих это будет первенец.

Источник: InterMedia

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