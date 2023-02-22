24 февраля пройдут мероприятия в поддержку Украины под девизом «Пусть свобода сияет. Пусть свобода звучит»

В ближайшую пятницу, 24 февраля, в годовщину начала войны в Вильнюсе пройдет масса различных акций и мероприятий в поддержку Украины и украинцев. Эти мероприятия будут объединены общим девизом — Tegu Laisvė šviečia. Tegu Laisvė skambą («Пусть свобода сияет. Пусть свобода звучит»).

По этому поводу синим и желтым будут подсвечены Вильнюсские мосты и Гора трех крестов.

Мероприятия в поддержку Украины будут проходить практически весь день, до самого вечера, на разных площадках и пространствах Вильнюса. Венчает цикл мероприятий бесплатный концерт, на котором будет проводиться сбор пожертвований.

В течение всего дня государственный канал LRT будет вести прямые трансляции мероприятий. Следует учитывать, что в пятницу во время мероприятий будет ограничено движение транспорта.

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