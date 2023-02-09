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4-й сезон триллера «Ты», романтическая комедия «К тебе или ко мне?» с Риз Уизерспун и Эштоном Катчером и другие главные премьеры недели

Автор Гинтарас Зукас
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Ты (сериал, 4-й сезон, часть 1-я)

(мелодрама, криминал, триллер, драма) на Netflix с 9 февраля

4-й сезон триллера «Ты», романтическая комедия «К тебе или ко мне?» с Риз Уизерспун и Эштоном Катчером и другие главные премьеры недели

Успешный менеджер книжного магазина встречает талантливую начинающую писательницу. Используя соцсети, он узнает мельчайшие подробности о жизни девушки, чтобы подобраться к ней как можно ближе. Милая влюбленность перерастает в опасную одержимость. Парень готов тихо и методично устранить любое препятствие на пути к своей цели, даже если это препятствие — человек.

Мой папа – охотник за инопланетянами (сериал)

(фантастика, приключения) на Netflix с 9 февраля

4-й сезон триллера «Ты», романтическая комедия «К тебе или ко мне?» с Риз Уизерспун и Эштоном Катчером и другие главные премьеры недели

Межгалактический охотник за головами доходит до новых крайностей при выполнении отцовского долга, когда двое его детей случайно отправляются с ним в космос и срывают его миссию.

К тебе или ко мне? (фильм)

(комедия, мелодрама) на Netflix с 10 февраля

4-й сезон триллера «Ты», романтическая комедия «К тебе или ко мне?» с Риз Уизерспун и Эштоном Катчером и другие главные премьеры недели

Лучшие друзья и полные противоположности Дебби и Питер на неделю меняются домами, и у них появляется возможность заглянуть в жизнь друг друга и получить ключ к любви. В главных ролях: Риз Уизерспун и Эштон Кутчер.

10 дней хорошего человека (фильм)

(криминал, драма, детектив) на Netflix с 10 февраля

4-й сезон триллера «Ты», романтическая комедия «К тебе или ко мне?» с Риз Уизерспун и Эштоном Катчером и другие главные премьеры недели

Юрист, ставший частным детективом, берется за дело о пропавшем без вести человеке и неожиданно оказывается вовлеченным в настоящий квест, который меняет всю его жизнь.

Будни Дага: Свидание Карла (мультфильм)

(мультфильм, комедия) на Disney+ с 10 февраля

4-й сезон триллера «Ты», романтическая комедия «К тебе или ко мне?» с Риз Уизерспун и Эштоном Катчером и другие главные премьеры недели

Новый короткометражный фильм Pixar. Сюжет расскажет о подготовке Карла Фредриксена из мультфильма «Вверх» к его первому свиданию после смерти любимой супруги. В этом ему поможет верный друг — пес Даг.

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