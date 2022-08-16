6 советов: как быть продуктивным в течение всего дня?

Прежде всего, хорошая информация в том, что способность быть продуктивным – не врожденное свойство, а приобретаемое. А значит, продуктивность можно развивать, тренировать и повышать. И если этому научиться, таким навыком можно будет пользоваться во всех сферах своей жизни.

Итак, как быть одинаково продуктивным весь рабочий день?

1. Прежде всего специалисты советуют составить полный список задач, которые предстоит решить. Они должны быть конкретными и обязательно выполнимыми.

2. Дальше рекомендуется распределить эти задачи на несколько категорий: в какое время дня лучше каждую из них решать, и сколько на это понадобится времени. Обычно делать какие-то определенные дела хорошо получается в определенное время. Значит и планировать их лучше в соответствии со своими личными особенностями.

3. Когда план действий составлен — самое время сконцентрироваться на задачах. И теперь уже — не отвлекаться. Понятно, что не всегда получится отказаться от беседы с коллегой, проверки почты и чтения новостей. Зная это, можно и такие отвлекающие моменты внести в свои планы. Например, проверять почту в первые десять минут каждого часа, а после обеда позволять себе ненадолго заглянуть в новости.

4. Следующий совет. Делайте в течение дня физкультминутки. Многие исследования показывают, что физические нагрузки помогают сосредоточиться на поставленных задачах. Если вам легче работается под музыку, не отказывайте себе в этом. Доказано, что любимая музыка помогает сосредоточиться и успокоиться.

5. Еще один совет – используйте современные программы, направленные на оптимизацию рабочего процесса. Например, понятно, что всегда есть срочные звонки и письма, на которые лучше ответить сразу. Но нужно уметь отделять их от тех, что могут подождать, пока вы закончите задание. Если из-за сообщений совсем не выходит сконцентрироваться, есть сервисы, отключающие соцсети. Или сервисы, блокирующие на какое-то время интернет.

6. Ну и самый главный совет – обязательно делайте в течение рабочего дня перерывы, иначе ваша продуктивность неизбежно снизится. И обязательно награждайте себя за достигнутые успехи. Например, выполнили какую-то важную задачу — не откажите себе в чашечке кофе с долькой шоколада.