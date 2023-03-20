Служба региональных новостей | 20.03.2023

Детей объедали не только в одном детском саду
Мясо, лосось, молочные продукты, крупы были помещены в картонные коробки и кастрюли, а другие были накрыты картоном. Пять кухонных работников уже уволены, ими займутся правоохранительные органы.
В детском саду Nykštukas в Мариямполе сейчас обеденное время. Малыши с удовольствием едят свою еду. Но у мариямпольских специалистов по питанию и ветеринарии возникли сомнения, всегда ли дети получают правильное питание и необходимые порции. Почти 50 килограммов продуктов было обнаружено в детском саду в помещении, которое не имеет никакого отношения ни к еде, ни к кухне как таковой.
Еще один мариямпольский детский сад Žiburėlis. В нем воспитываются дети-инвалиды. Эксперты надзора обнаружили в подсобном помещении более 40 килограммов различных продуктов питания. У некоторых из них истек срок годности. Чтобы не быть пойманными, неустановленные лица придумали места схронов продуктов в разных местах.
По неофициальным данным, в детском саду также были установлены камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали, как повар выносит продукты с кухни детского сада.
По поводу возможной кражи продуктов питания в правоохранительные органы были поданы заявления. Работники кухни объяснили ветеринарной бригаде, что найденные продукты были принесены из дома.
Информация о возможной краже продуктов из детских садов была также передана руководителям муниципалитета Мариямполе. По словам мэра, проведенная в прошлом году ревизия показала, что на кухнях некоторых учреждений царил беспорядок.
«Краж зафиксировано не было, но уже тогда были несоответствия. В данном случае мы не потерпим воровства, злоупотребления служебным положением и будем решать эти вопросы», – говорит Повилас Изода, мэр Мариямполе.
«13 подружек Оушена»: как накрыли крупнейшую сеть древних профессий
Каунасская региональная прокуратура ведет расследование, проводимое сотрудниками полиции Каунасского округа в связи с крупномасштабными арестами, проведенными в разных городах Литвы в конце января. В ходе расследования была раскрыта одна из крупнейших сетей проституции и сутенерства в Литве за последние годы. В нее были вовлечены по меньшей мере 13 украинских девушек.
Предполагается, что эта сеть проституции действовала по всей Литве: сексуальные услуги, возможно, оказывались в городах Каунас, Вильнюс, Шяуляй, Клайпеда, Паневежис и Мариямполе, сообщается в пресс-релизе Каунасской региональной прокуратуры.
Жуткие дела в окрестностях Йонавы
Жители окрестностей Йонавы и раньше сталкивались с этим жутким зрелищем. Тогда трехлетнюю швейцарскую овчарку выманила из двора и растерзала на опушке стая волков.
Охотники и жители местности отмечают, что в последнее время растет как популяция этих хищников, так и число их нападений.
На опушке и во дворе дома полно волчьих следов. Все раскидано, все разбросано. Это работа не одного и не двух волков.
«Я искал следы. Это не собачьи, не моей собаки. Вот здесь. И здесь. Может и там ходили», — скованным от страха голосом рассказывает Арвидас, показывая на следы размером с оборотня.
Изучив следы лап и зубов, охотники вместе с жителями деревни не сомневаются, что это работа волков. Люди говорят, что семейство потрясла утрата любимого питомца. И призывают всех быть осторожными. Предполагается, что в этот раз на охоту вышли до 4 хищников. Но волков можно заметить по всему Йонавскому району.
«В Йонавском районе с начала сезона, т.е. с момента выдачи разрешения на охоту на волков, были отстрелены 5 волков. А в субботу 22-го – еще 5 особей в нашем районе», — рассказал глава общества охотников Йонавы Витаутас Каминскас.
Численность серых волков растет и по всей стране. Жители и охотники считают, что надо повышать квоты на отстрел. Хотя в этом сезоне они и так увеличены – до 282 особей. На сегодняшний день в Литве уже отстрелены более 230 волков. Сезон охоты на них закончится 31 марта, либо когда будет достигнута квота.
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
RADIO•R | TTS ВИСАГИНАС | ЛИТВА ЗА НЕДЕЛЮ | НОВАЯ КЛАЙПЕДА.НОВОСТИ