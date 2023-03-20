Служба региональных новостей | 20.03.2023

После скандала в доме социального ухода в Вилкавишкском районе, где повара подозревались в краже еды у инвалидов, возник скандал в Мариямполе. На этот раз в детских садах. Как передает портал TV3.lt, инспекторы, проверяющие два учреждения, обнаружили около 100 (!) килограммов спрятанных продуктов.

Мясо, лосось, молочные продукты, крупы были помещены в картонные коробки и кастрюли, а другие были накрыты картоном. Пять кухонных работников уже уволены, ими займутся правоохранительные органы.

В детском саду Nykštukas в Мариямполе сейчас обеденное время. Малыши с удовольствием едят свою еду. Но у мариямпольских специалистов по питанию и ветеринарии возникли сомнения, всегда ли дети получают правильное питание и необходимые порции. Почти 50 килограммов продуктов было обнаружено в детском саду в помещении, которое не имеет никакого отношения ни к еде, ни к кухне как таковой.

Еще один мариямпольский детский сад Žiburėlis. В нем воспитываются дети-инвалиды. Эксперты надзора обнаружили в подсобном помещении более 40 килограммов различных продуктов питания. У некоторых из них истек срок годности. Чтобы не быть пойманными, неустановленные лица придумали места схронов продуктов в разных местах.

По неофициальным данным, в детском саду также были установлены камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали, как повар выносит продукты с кухни детского сада.

По поводу возможной кражи продуктов питания в правоохранительные органы были поданы заявления. Работники кухни объяснили ветеринарной бригаде, что найденные продукты были принесены из дома.

Информация о возможной краже продуктов из детских садов была также передана руководителям муниципалитета Мариямполе. По словам мэра, проведенная в прошлом году ревизия показала, что на кухнях некоторых учреждений царил беспорядок.

«Краж зафиксировано не было, но уже тогда были несоответствия. В данном случае мы не потерпим воровства, злоупотребления служебным положением и будем решать эти вопросы», – говорит Повилас Изода, мэр Мариямполе.

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