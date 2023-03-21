Рэйчел Броснахэн встречается с новыми проблемами в трейлере финального сезона «Удивительной миссис Мейзел»

В прошлом сезоне Мириам «Мидж» Мейзел (Рэйчел Броснахэн), домохозяйка, ставшая профессиональным комиком, вместе со своим менеджером Сьюзи (Алекс Борштейн) замышляла восстановить свою репутацию после потери места в туре Шай Болдуин.

— В этом сезоне Мидж оказывается ближе, чем когда-либо, к успеху, о котором она мечтала, только чтобы обнаружить, что ближе, чем когда-либо, все еще так далеко, — говорится в загадочном синопсисе.