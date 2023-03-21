Помощь Украинцам

Опрос проживающих в Литве украинцев: не хватает помощи в сфере медуслуг, сложно трудоустроиться

Автор RADIO•R
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Живущим в Литве украинцам больше всего не хватает помощи в сфере получения медицинских услуг и психологической помощи. Часть украинцев говорят, что сталкиваются с проблемами при трудоустройстве.

Опрос проживающих в Литве украинцев: не хватает помощи в сфере медуслуг, сложно трудоустроиться

Опрос проживающих в Литве украинцев: не хватает помощи в сфере медуслуг, сложно трудоустроиться

Таковы результаты опроса, проведенного организацией «Красный Крест».

Кроме того, из-за языкового барьера некоторые украинцы не спешат отправлять детей в местные образовательные учреждения, но все же 7 из 10 участников опроса зарегистрировали детей в школы или детсады.

Около 40% опрошенных граждан Украины самостоятельно посещали курсы литовского языка, а пятая часть планирует этим заняться в самое ближайшее время.

Самыми распространенными местами поиска нужной информации украинцы в Литве назвали социальные сети.

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