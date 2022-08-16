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Афиша. 650-летие Кедайняй, спектакль ужасов и другие мероприятия недели

Автор Анжелика Орлёнок
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Кедайняй готовится отметить свое 650-летие. Праздничные мероприятия по этому поводу будут проходить четыре выходных подряд. За это время состоится 63 культурных мероприятия, из них более 20 концертов, 8 спортивных состязаний, 6 фестивалей, а также множество других интересных мероприятий. Стартует фестиваль LAIKAS Į KĖDAINIUS! 20 августа и продлится до 11 сентября.

Афиша. 650-летие Кедайняй, спектакль ужасов и другие мероприятия недели

Кедайняй

Главный трофей Национальной баскетбольной ассоциации, который вручается победителю, впервые в истории можно будет увидеть в Вильнюсе. Кубок чемпионов НБА прибудет в Литву на один день в сопровождении представителей НБА. 18 августа кубок будет выставлен в помещении OlyBet sporto baras ir grilis, где будет проходить «День баскетбола».

Афиша. 650-летие Кедайняй, спектакль ужасов и другие мероприятия недели

NBA pagrindinis trofėjus

Бывший сквер Пятраса Цвирки станет местом проведения мероприятий. Первое мероприятие запланировано на 18-21 августа, там пройдет фестиваль Coexist.

Афиша. 650-летие Кедайняй, спектакль ужасов и другие мероприятия недели

Kastyčio Mačiūno nuotr.

С 19 по 21 августа на фабрике Меркине будет проходить фестиваль Samanos. Состоятся концерты, лекции, будут проведены экскурсии, пройдут исследования небосвода и дегустация забытых блюд, воссозданных на основе археологических данных. Мероприятие бесплатное. С полной программой фестиваля можно ознакомиться на странице Merkinės Fabrikas в фейсбуке. А подробнее о фестивале рассказывает портал zanedeliu.lt.

Афиша. 650-летие Кедайняй, спектакль ужасов и другие мероприятия недели

20 августа Кайшядорский центр культуры проводит фольклорный фестиваль Laimė dainuoja, vargas dejuoja. Коллективы из разных регионов Литвы и гости из Латвии во время фестиваля познакомят с фольклором и традициями своей страны, исполнят народные песни, танцы и рассказы. Будет также проводиться интерактивное обучение под руководством мастеров. Люди познакомятся с традиционными ремеслами, примут участие в производственном процессе и заберут с собой работы, которые сделают.

Афиша. 650-летие Кедайняй, спектакль ужасов и другие мероприятия недели

В музее Паланги открылась интерактивная выставка «Историческая Паланга вчера и сегодня». На ней можно познакомиться с историей самых посещаемых мест курорта. Выставка понравится и детям, и взрослым. Все экспонаты можно трогать. Здесь предлагают собирать фотопазлы, знакомиться с историей при помощи виртуальной реальности и многое другое.

Афиша. 650-летие Кедайняй, спектакль ужасов и другие мероприятия недели

Фото — welovelithuania.com

Окутанный легендами вильнюсский «Парк сказок» приглашает на необычную прогулку. В пятницу, 19 августа, поздним вечером здесь состоится аудиовизуальный спектакль ужасов. Возраст — 14+. Подробности и информация о билетах — на странице мероприятия в фейсбуке facebook.com/events.

Афиша. 650-летие Кедайняй, спектакль ужасов и другие мероприятия недели

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