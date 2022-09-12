Афиша. Цирковые представления, выставка «Мини-лес», TAUTŲ MUGĖ и другие мероприятия недели

Сегодня, 12 сентября, в 17 час. на Лукишкской площади в Вильнюсе открывается выставка фотографий «Литовские караимы глазами французского фотографа». Ее автор – Оливер Бейту, французский фотограф-гуманист, который путешествовал по Литве в 1995 году. Тогда он встречался с караимами в Тракае и Вильнюсе и фотографировал их. Выставка будет открыта до 3 октября.

В память о королеве Великобритании Елизавете II Сейм Литвы с 12 по 19 сентября будет подсвечиваться пурпурным цветом.

До 18 сентября в ТЦ Vilnius Outlet проводится необычная выставка «Мини-лес», которая превратила пространство для мероприятий в зеленый оазис. На выставке можно не только увидеть вблизи небольшой лес, но и узнать эволюцию его роста — от семян до взрослого полноценного дерева. На интерактивном экране проводится игра, связанная с лесом, его ростом и уходом за ним. А для малышей оборудован островок для рисования с играми про лес и животных.

13 – 21 сентября фестиваль «Остановка нового цирка в Висагинасе’22» порадует свежими ветром современного цирка – удивительными представлениями из Литвы, Латвии, Эстонии, Норвегии, Великобритании, Бельгии и Франции. В программе профессионального циркового фестиваля – клоунада, парная акробатика, воздушная акробатика, жонглирование, танец и экспериментальные решения. А после фестиваля современный цирк не покинет Висагинас – с октября в Висагинском центре спорта и рекреации стартует программа современного циркового образования, возглавит которую известный литовский жонглер Каспарас Буянаускас.

Морской музей Литвы приглашает на бесплатные экскурсии и образовательные занятия для посетителей на борту военного корабля-музея Sūduvis. Корабль пришвартован у набережной на реке Данге – в центральной части Клайпеды (у Замкового моста, Королевская набережная). Необходима предварительная регистрация.

15 сентября в Вильнюсе под мостом Любарто состоится уникальное культурно-музыкальное и художественное мероприятие Mekas and The Soul Brother. Его инициатором является известный литовский диджей, участник G&G Sindikatas — DJ Mamania. Это будет трехчасовое сочетание визуального искусства и музыки, объединяющее работы известного литовского режиссера Йонаса Мекаса и музыкального продюсера хип-хопа Пита Рока. Этот проект является частью программы 700-летия Вильнюса. Подробнее — 700vilnius.lt

В этом году отмечается столетие дружбы между Литвой и Японией, и по этому поводу с 15 по 18 сентября в киноцентре Skalvija пройдет кинофестиваль «Первая волна», на котором покажут старые (еще немые) фильмы Японии, а также других стран.

«Новые цирковые остановки» покажут современные цирковые представления в микрорайонах Вильнюса. С 15 по 20 сентября в Новой Вильне, Балтупяй и Траку Воке выступят группа акробатов Un loup pour l’homme, клоун Вигго Венн и другие звезды цирка.

В пятницу, 16 сентября, в Вильнюсе состоится традиционная акция танца «Танцует вся Литва». Она будет проходить с 18 часов на проспекте Гедиминаса, около площади В.Кудирки. Здесь желающие танцевать встретят музыкантов и танцоров фольклорных ансамблей, которые будут играть и учить танцам. В мероприятии примут участие фольклорные ансамбли Jorė, Reketukas, Poringės, Dolija, Nalšia, Ratilio, Labingis, Voruta, Radasta, Virvytė, Kadagys, Rasoda и др.

16 сентября в Каунасе, в сквере Брастас, состоится бесплатное мероприятие для любителей хип-хопа, на котором выступят семь разных исполнителей.

С 16 по 18 сентября на пр. Гедиминаса в столице состоится TAUTŲ MUGĖ 2022. Посетителей удивят своим мастерством ремесленники, а на ярмарке будут представлены предметы национального наследия и кулинарные шедевры.

В субботу, 17 сентября, один из крупнейших организаторов пеших туров в странах Балтии TrenkTuras организует масштабный береговой пеший тур по Куршской косе. В нем примут участие любители активного времяпровождения на разных дистанциях: 7, 13, 25, 34, 50 и 100 км. Детальную информацию о мероприятии можно найти на странице trenkturas.lt

Министерство окружающей среды приглашает муниципалитеты, учреждения и организации принять участие в Европейской неделе мобильности, которая пройдет с 16 по 22 сентября. Вся подробная информация — на странице Министерства окружающей среды am.lrv.lt

17 сентября пройдет фестиваль Sveika, Neringa! («Здравствуй, Неринга!»). Его участники не только смогут порадоваться обилию мероприятий, дискуссий и бесплатному концерту Джастина Ярутиса. Они получат возможность внести свой вклад в сохранение Куршской косы, приводя в порядок окружающую среду на территориях, обычно закрытых для посетителей.