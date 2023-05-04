Афиша. День матери, открытие сезона байкеров, велосипедные экскурсии, выставки и мастер-классы

Самое главное и теплое событие ближайшего уик-энда – это День матери

Ежегодно он отмечается в Литве в первое воскресенье мая, которое в этом году выпадает на 7-е число.

Вскоре пространство возле памятника королю Миндаугасу изменится

Здесь начинаются монтажные работы временной выставки Paviljonas: Vilnius prieš 200 metų («Павильон: Вильнюс 200 лет назад»). Павильон будет действовать до осени и станет местом, предлагающим множество бесплатных мероприятий, концертов и спектаклей. Однако главной изюминкой новой выставки станет уникальная возможность узнать, как Вильнюс выглядел 200 лет назад.

Vilniaus vandenys совместно с Вильнюсским городским самоуправлением объявили о начале сезона питьевых фонтанчиков

В этом году жителей и гостей Вильнюса приглашают освежиться бесплатной питьевой водой из 31 питьевого фонтанчика, расположенных в разных частях города.

До 6 мая в продолжение цикла мероприятий «Каунас – культурная столица Европы 2022» будет проходить фестиваль «Дни Японии в Каунасе WA»

Более 30 японских художников и исполнителей через танец, цифровое искусство, музыку, фотографию, каллиграфию и другие формы искусства раскроют культурный дух Страны восходящего солнца. Большинство мероприятий фестиваля – бесплатные. Программа

В воскресенье, 7 мая, состоится один из крупнейших весенних забегов в Литве

В Друскининкае будет проходить марафон RASA Druskininkai Run.

В четверг, 4 мая, в 21:00 Opera Social House приглашают на бесплатный показ фильма о Вильнюсе Čia buvo Vilnius

В фильме зафиксированы места города, которых уже нет. Двери открываются: 21:00. Начало показа: 21:30. После просмотра вечеринка продолжится на террасе бара.

В следующий вторник, 9 мая, в 17:00 Active Youht Project приглашает на танцевальную вечеринку/урок

Импровизационные танцы под музыку Swing и Jazz. Мероприятие пройдет в студии Jazz dance studio (пл. Lukiškių, 6). Необходима регистрация. Ссылка на информацию.

В пятницу, 5 мая, в 18:00 посольство Японии в Литве приглашает на концерт традиционной японской музыки

Он состоится в Большом заде Вильнюсской школы B. Dvariono (ул. T. Košciuškos, 13). Вход свободный. Больше о мероприятии.

15 мая в 18:00 хор ARTyn приглашает на экскурсию по району Виршулишкес с гидами из музея Вильнюса и концертом хоровой музыки

Место встречи: Spaudos rūmai (Дом печати, пр. Laisvės, 60). Финиш: У старой дороги в Жверинас. Продолжительность экскурсии ~ 1 час. Потом участников попросят расположиться в сквере и послушать популярную хоровую музыку. Исполнитель – хор ARTyn. Необходима регистрация. Язык экскурсии – литовский.

13-14 мая в Вильнюсе пройдет открытый уик-энд архитектуры Open house

Во время него можно будет попасть с экскурсией в обычно закрытые здания Вильнюса. В этот раз двери откроют 60 уникальных зданий. В некоторых зданиях посетителей будут ждать спектакли. Экскурсии будут проходить на литовском, английском и украинском языках. Регистрации нет – посещение в режиме живой очереди. Приготовьтесь, что для посещения самых популярных объектов придется простоять в очереди несколько часов. Ознакомиться со списками зданий и со временем, когда они будут открыты для посещения, можно здесь.

13 мая в Вильнюсе пройдет ночь музеев

Некоторые из них уже делятся программой. Вильнюсский университет приглашает на экскурсии:

Экскурсия: Svečiuose pas Adomą Mickevičių. Регистрация

Экскурсия: Freskos ir mozaikos Vilniaus universitete. Регистрация

Tarp žemės ir dangaus. Экскурсия по колокольне костела св. Иоаннов. Регистрация

Квест: Jono Rustemo pėdomis po Vilnių. Начало игры: Šv. Jono, 12. Играть можно с 17:00 до 20:30.

С 4 мая по 16 июля во Дворце правителей можно осмотреть выставку гобеленов эпохи Сигизмунда Августа Žygimanto Augusto gobelenai Vilniuje

Вход: билет в музей. В последнее воскресенье месяца – бесплатно.

6 мая с 13:00 до 16:00 у Белого моста состоится открытие сезона байкеров

Ждет насыщенная программа. В 16:00 колонна мотоциклов двинется по улицам Вильнюса. Вход свободный.

13 мая в 10:00, 12:00 и 14:00 Ribiškių bendruomenė вместе с мастером по керамике Валдасом Пукявичюсом организует мастер класс по керамике

Он посвящается дню рождения Вильнюса. Желающие участвовать могут зарегистрироваться по электронной почте [email protected], указав желаемое время занятий. Обязательно дождитесь письма, подтверждающего регистрацию. Мастер-класс бесплатный.

9 мая с 16:00 до 19:00 в Vyriausybės rūmai (пр. Gedimino, 11) состоится празднование дня Европы с конкурсами, дискуссиями и призами.

Необходима регистрация. Регистрироваться надо до 7 мая.

До 1 октября в Вильнюсе у костела св. Иакова и Филиппа (Vasario 16-osios, 11) можно будет два раза в день послушать музыку карильона

Бесплатные 15-минутные концерты будут проходить в 13:00 и в 19:15.

8 мая в 18.30 состоится экскурсия на велосипедах Gedimino Vilniaus ištakos

Язык экскурсии: литовский. Место встречи: A. Stulginskio, 5. Продолжительность: 2 часа. Маршрут: легкий, 6 км. Необходима регистрация. Если у вас нет велосипеда, но вы хотите участвовать, организаторы предоставят велосипед на время экскурсии. Экскурсия бесплатная.

10, 17, 24 и 31 мая в 18:30 состоится бесплатная тренировка по улучшению техники вождения на велосипеде с олимпийским спортсменом тренером Мантасом Строля

Тренировки подходят всем, кто хоть немного умеет кататься на велосипеде, возраст – с 14 до 70 лет. Велосипеды и шлемы предоставляются бесплатно.

Место встречи: ул. Stulginskio, 5, Velotakas (вывеска West Express)

Время сбора: 18:15

Продолжительность: 1 ч. 30 мин.

Форма одежды: удобная/спортивный костюм

Обувь: кроссовки

Регистрация обязательна

9 мая в 19:00 в спортзале Vilnius TECH (ал. Saulėtekio, 28) состоится любительский турнир по настольному теннису среди студентов.

Желающие принять участие должны зарегистрироваться до 8 мая. Правила. Регистрация. В турнире могут участвовать только любители и только студенты.



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