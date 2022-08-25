Афиша. «День свежести», «Праздник счастья», «Ночи Шяуляя», Варфоломеевская ярмарка и другие мероприятия ближайших выходных

В Шяуляе продолжается фестиваль Šiaulių naktys. В рамках «Ночей Шяуляя» пройдет множество концертов, выставок и творческих мастерских, состоятся гонки дронов, марш светящихся людей и транспортных средств, а также автобусные экскурсии.

В Утяне проходит городской фестиваль Праздник счастья. Возле Центра культуры уже появился сквер Счастья, и там поселились шесть больших ангелов. Высота одних – три метра, других – 3,7. Весит каждый из ангелов около трех тонн. У некоторых ангелов уже есть имена — Улыбка, Добрые Дела, Добрые Слова, Теплые Объятия. Другие ангелы еще ждут, пока им дадут имена. К слову, в сентябре ангелов станет еще на два больше. В рамках фестиваля уже состоялся День семьи, а завтра, 26 августа, будет проходить День единства. Праздник счастья продлится до воскресенья, 28 августа. Подробная информация — на странице Utenos kultūros centras в фейсбуке.

Мистерия Vilniaus sapnas, которую уже увидели тысячи жителей Паланги, Алитуса и Каунаса, 26 августа в 22 часа будет показана жителям и гостям Паневежиса. К бесплатному спектаклю на площади Laisvės готовятся более 40 исполнителей, создаются площадка для танцоров современного танца, сцена для оркестра и спецэффекты.

Организация Mes darom приглашает совместить приятное с полезным — и 26-28 августа присоединиться к акции Darom prie jūros. На мероприятии в Каркле надо будет помочь с укреплением дюн и очисткой пляжей от мусора. А развлекательная программа будет включать в себя кинопоказ, концерты живой музыки под открытым небом, игры и другие интересные образовательные мероприятия. Приезжающих с ночевкой просят зарегистрироваться. Подробности — mesdarom.lt

В Юодкранте проходит XV Фольклорный фестиваль Pūsk, vėjuži. На нем можно будет посмотреть спектакль, покататься на деревянных парусниках, поучаствовать в играх, мастер-классах и других мероприятиях. Ярмарка народного творчества и кулинарного наследия будет работать в Юодкранте все выходные, а в субботу, 27 августа, состоится концерт Аисте Смилгявичюте и группы Skylė.

Завтра, 26 августа, в Клайпеде начнется трехдневный спортивный фестиваль. Он продлится до 28 августа. На мероприятии можно будет испытать свои силы в различных спортивных дисциплинах. Гостей фестиваля ждут спортивные занятия, ярмарка и множество развлечений для любителей спорта всех возрастов.

В последние выходные месяца, 26 — 27 августа, на Ратушной площади в столице будет проходить историческая ярмарка Св. Варфоломея. Ее истоки восходят к 1495 году. А а в наши дни во время двухдневной ярмарки можно будет познакомиться с древними ремеслами, полюбоваться на костюмы Средневековья и эпохи Возрождения, узнать, как проходили сражения в XVII веке, приобрести старинные вещи, реконструированные современными мастерами, и многое другое.

В субботу, 27 августа, в Кайшядорисе состоится фестиваль Galiūnų šventė. В нем примут участие 12 силачей, которые будут тянуть трактор за веревку, переносить тяжести, поднимать автомобили и др. Участников фестиваля ждет также экстремальная полоса препятствий Girelės pelkių pabaisa 2022. А проводы лета будут проходить в сопровождении концертов групп Patruliai и Queens of Roses, исполнителя Radži.

Дубровая роща Каунаса открывается после реконструкции. 27 августа каунасцев и гостей города приглашают заново открыть для себя это место на бесплатном мероприятии. Посетителей ждут развлечения, творческие мастерские, а с наступлением темноты – световые инсталляции и кинотеатр под открытым небом.

27 — 28 августа на Кафедральной площади столицы будет проходить Международный фестиваль военных оркестров Military Tattoo Lithuania 2022. Во время фестиваля будет ограничиваться движение транспорта по проспекту Гедиминаса и части улиц T. Врублевске, Швянтараге, Барборос Радвилайтес и Майроне.

В честь 230-летия Плунге пройдет Международный фестиваль Миколаса Огинскиса. Он начнется в субботу, 27 августа, — и продлится до 24 сентября.

В субботу, 27 августа, в Ботаническом саду Вильнюсского университета в Кайренай состоится «День свежести». Вильнюсцы и гости города смогут провести время на природе, вдали от городской суеты, шума и машин. В день мероприятия пройдут спортивные тренировки, лекции, будет открыта банная зона, можно будет приобрести полезные продукты, чаи, натуральную косметику и другие экологически чистые продукты. Желающим попасть на мероприятие необходимо будет приобрести билеты на посещение ботанического сада.

Воскресенье, 28 августа, — последнее воскресенье месяца. Это означает, что многие музеи страны можно будет посетить бесплатно. Список этих музеев можно найти на странице Министерства культуры Литвы.