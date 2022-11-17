Афиша. «Фестиваль солнечной музыки», Kalėdų seneliai, интересная информация и анонсы мероприятий, которые пройдут в ближайшее время

До 20 ноября в столице продлится Saulės muzikos festivalis, «Фестиваль солнечной музыки». Большие концерты пройдут в Вильнюсском доме учителя и костеле Св. Екатерины (Котрины).

«Фестиваль ставит своей задачей представить иностранных исполнителей, которые еще не выступали в Литве, а также показать уникальных местных исполнителей, чья музыка признается мировой музыкой», — говорит организатор фестиваля, композитор Саулюс Петрейкис.

Фестиваль познакомит со скандинавской музыкой, программа — sauliuspetreikis.com

В пятницу, 18 ноября, в Литве отмечается День рекордов. По этому случаю в нашей стране планируют установить несколько рекордов.

Так, например, колясочник Марюс Монтикас с 7:00 до 12:00 будет стремиться преодолеть самое длинное расстояние в инвалидной коляске за 5 часов. Рекорд он будет ставить на велосипедном треке Паневежской спортивной арены.

Заключенные Каунасского следственного изолятора будут создавать из оригами самый большой лотос.

В Мариямполе солдаты планируют установить рекорд по самым массовым отжиманиям. По предварительной информации, в этом планируют принять участие около 400-500 человек.

Община деревни Дегайчяй (Тельшяйский район) в День рекордов попытается доказать, что создала самый тяжелый велосипед в Литве, а возможно, и в мире.

Община Шилуте попытается установить самый массовый рекорд по поеданию сырной палочки PIK-NIK.

Аукштайтская узкоколейная железная дорога приглашает всех на фестиваль молодого вина Божоле в подземельях Трошкунайского монастыря. Аукштайтская узкоколейная железная дорога 18 и 19 ноября приглашает совершить театрализованное путешествие по региону Божоле во Франции и поприветствовать молодое вино этого года классическим девизом фестиваля «Le Beaujolais Noveau прибыло». 18 ноября поездка состоится из станции в Аникщяй, а 19 ноября из станции в Паневежисе. Более подробную информацию и электронные билеты можно приобрести на сайте siaurukas.eu

18-20 ноября в Каунасском торговом центре MEGA пройдут дни больших скидок Išlik ramus – nuolaidų dienos bus («Сохраняйте спокойствие – будут дни скидок»).

В среду в Вильнюсе в кафе Mano Guru собралась группа Дедов Морозов (Kalėdų seneliai), подписала Декларацию праздников и объявила о начале ожидания Рождества. Во встрече приняли участие Деды Морозы Вильнюса, Тракая, Kalėdų senelis узкоколейной железной дороги и другие.

Компании Gera dovana и Workland подготовили к Рождеству эксклюзивный подарочный купон. Они предлагают подарить на новогодние праздники «место для работы». Это будет место в открытом пространстве в полностью обслуживаемом офисе.

Публичная художественная галерея под открытым небом в столичном микрорайоне Паупис пополнилась двумя новыми произведениями искусства — это скульптура Rytmetis скульптора Донатаса Янкаускаса-Дуониса и Rieduliai художника по свету Линаса Кутавичюса.

Вильнюс оказался в числе 25 городов Европы, которые рекомендуется посетить в праздники.

В статье американского издания House Beautiful пишут, что вильнюсская елка — одна из самых красивых в Европе. Предлагается также посетить рождественскую ярмарку.

Вильнюс оказался и в списке National Geographic Traveler, который издание составляет раз в год, Best of the world: 35 destinations for 2023 and beyond. Этот список составляют эксперты, оценивающие направление поездок по пяти категориям: культура, природа, приключения, общество и семья.

В конце октября о Вильнюсе писали и в статье Trip Advisor. Столица Литвы отмечена в числе шести рекомендуемых направлений этой осенью. Указано, что Вильнюс — один из самых зеленых городов Европы, его Старый город включен в список наследия ЮНЕСКО.

Согласно данным, Вильнюс попал и в поле зрения американского Frommer’s – столица Литвы включена в список лучших направлений для путешествия в 2023 году. Упоминается приближение 700-й годовщины столицы Литвы и множество связанных с этим мероприятий, а также вкусная еда и удивительная архитектура.

Завершился конкурс Vilniaus medinukų TOP 2022. Medinės durys, объявленный Музеем деревянной городской архитектуры. В рамках конкурса все желающие могли выбрать из 50 деревянных дверей города 10 самых красивых. Результаты конкурса публикуются в галерее на странице музея mmam.lt. Десять дверей-победительниц будут украшены символическими знаками — коронами. А фотографии дверей и их фасадов будут представлены на выставке, которая станет путешествовать по различным пространствам города. Презентация выставки состоится в Музее деревянной городской архитектуры (ул. Polocko, 52) 26 ноября, в 15 часов.

В этом году дельфинариум приготовил праздничную программу «Отпразднуйте Рождество с дельфинами». Праздничную рождественскую программу можно будет увидеть 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 25, 30, 31 декабря в 12:00 или 15:00 часов, а 15 и 22 декабря в 13:30. Стоимость билета для детей от 4 лет — 8 евро, для взрослых — 14 евро. Билеты: ljm.lt

В ноябре 2021 года столица Литвы получила статус «Вильнюс – город литературы ЮНЕСКО». По этому поводу столичное самоуправление учредило организацию Vilnius UNESCO literatūros miestas, которая активно сотрудничает с другими городами, носящими аналогичный статус. А 17 ноября, по адресу ул. Šv. Jono, 11-16, открылся новый центр организации, в котором теперь будут рады всем, кто связан с литературой. Кто читает, пишет, переводит, иллюстрирует, организует. Позже это место станет Литературным домом столицы с книжными клубами и творческими мастерскими, детской библиотекой, а также рабочими местами для всех, кто занимается литературной деятельностью. Подробности

В честь 640-летия Бирштонаса Публичная библиотека города проводит литературно-музыкальный фестиваль «Литературные вечера под звездным небом Бирштонаса». В среду, 23 ноября, в 19 час. в Курхаусе состоится заключительный вечер проекта — презентация историка С. Матулявичюса «Королевские лица и имена Бирштона: от Витаутаса Великого до Владислава Вазы» о событиях XIV–XVII веков. Подробности

Висагинское самоуправление проводит опрос среди горожан о значении мозаики «Человек и стихии» для Висагинаса и его истории. На данный момент за сохранение мозаичного панно проголосовало 890 человек, 40 человек сочли, что эта мозаика не является значимым объектом и 7 человек отметили, что не имеют на этот счет своего мнения. Опрос продлится до 23 ноября. Мнение жителей важно для того, чтобы самоуправление могло начать процедуру по признанию мозаики «Человек и стихии» объектом культурного наследия. Такой статус позволил бы уберечь мозаичное панно от непредвиденных обстоятельств и сохранить его.

Рождественские украшения появились на Ратушной площади в Каунасе. Елку в Каунасе зажгут 25 ноября.

Вильнюсцы уже увидели на Кафедральной площади основу рождественской елки и оставили о ней негативные отзывы. На реакцию вильнюсцев откликнулись представители муниципалитета. Пресс-секретарь Габриэлюс Грубинскас сказал: «Терпение: рождественская елка только приобретает форму, до зажжения огней почти две недели. Тесто для пирога пирогом тоже не называют». Праздничные огни на елке в столице зажгутся 26 ноября.

В Паневежисе начало рождественского периода будет объявлено 2 декабря в 18 часов — на площади Лайсвес зажгутся огни на городской елке, откроется ярмарка. В программе праздника — выступление танцевального коллектива Tavo fortūna, Вайдаса Дзежульскиса с группой Hope. А кульминацией праздника станет показ студии огненного шоу Liepsnose. Праздничные украшения в Паневежисе пробудут до 8 января.

Оперный-перформанс Saulė ir jūra, показанный в Вильнюсском таксопарке год назад и вызвавший большой интерес, возвращается. Работа Ругили Барзджюкайте, Вайвы Грайните и Лины Лапелите будет показана в столице с 8 по 11 декабря.