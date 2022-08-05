Афиша. Фестивали, выставки и концерты в ближайшие дни, 5 — 7 августа

В этом году исполняется 30 лет со дня основания Салантайского регионального парка. В честь этой даты состоится фестиваль «Открытие ворот куршского племени VII», во время которого гостей фестиваля познакомят с историей куршей, живших в этой местности, их национальными традициями и ценностями. Фестиваль будет проходить 5 — 6 августа. Завтрашний день начнется с похода «Семь курганов». Начало мероприятия в 9 утра, туристов приглашают приехать на курган Имбаре, Кретингский район (56.026552, 21.559084). Во время похода планируется пройти около 25-28 км. Более подробная информация — facebook.com/events

В Друскининкай 5 — 7 августа проводится 29-й Фольклорный фестиваль Дайнавского края. В нем принимают участие около 170 коллективов из разных регионов Литвы — они представят специально подготовленные концертные программы о старинных свадебных традициях Дзукии и других регионов: обычаях и обрядах, песнях и национальных костюмах.

В субботу, 6 августа, с 11 до 17 часов в двориках Клебонишкесского отдела музея-заповедника Даугивене будет проходить «День старинных ремесел и образования».

В субботу, 6 августа, в дельте Нямунаса (деревня Рупкалве Шилутского района) состоится одно из самых оригинальных и веселых мероприятий лета — Национальный чемпионат по сенокошению. В нем могут принять участие как те, кто умеет косить траву, так и те, кто никогда не держал косу в руках. Все желающие могут зарегистрировать самого себя или свою команду — и принять участие в соревновании по сенокошению.

До 15 августа все любители театра смогут посетить один из интереснейших театральных фестивалей лета «Перекресток» в Друскининкай. Билеты продаются в системе Kakava.lt, в санаториях Eglės sanatorija, Grand SPA Lietuva, Belorus и Info-centras.

6 августа Висагинас отметит свой 47-й день рождения, а на праздничном концерте жителей и гостей города ждет выступление лидера группы «Аквариум» — Бориса Гребенщикова! Более подробную информацию о мероприятиях можно найти в фейсбуке и на страницах visaginokultura.lt.

Литовское общество кинологов 5-7 августа проведет в Друскининкай три международные выставки собак. На территории Друскининкайского аэродрома обычно соревнуются более двухсот собак различных пород не только из Литвы, но и из-за рубежа.

В Тракае продолжается «Тракайская неделя фанфар», которая будет проходить до воскресенья, 7 августа. Это тройное мероприятие (повышение квалификации, мастер-классы и музыкальный фестиваль) для оркестра духовых, ударных и фанфар. Организаторы гордятся цифрами фестиваля: 10 бесплатных концертов исполнителей мирового уровня и талантливой молодежи, 11 высококлассных педагогов и 120 участников международной школы мастерства из Литвы, Эстонии, Германии и Венгрии.

Вместе с солнечной погодой в Вильнюс возвращается Vasaros kinas. Kino pavasaris и партнер проекта Telia приглашают в это воскресенье, 7 августа, посмотреть интересное кино на поляне у моста в парке Вингис.