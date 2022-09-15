Афиша. Кино, фестивали народного танца, осенние ярмарки и другие события ближайших выходных

В четверг, 15 сентября, в Вильнюсе стартует фестиваль раннего кино Pirmoji banga («Первая волна»), который приглашает всех любителей кино на показы в киноцентре Skalvija.

В четверг, 15 сентября, в 18 часов в Доме М.К. Чюрлениса в Вильнюсе (ул. Савичяус, 11) открывается выставка «Любовь Софии и Константина», посвященная 147-летию со дня рождения Чюрлениса. На выставке будут представлены обручальные кольца Микалоюса Константинаса Чюрлениса и Софии Кимантайте-Чюрленене, которые до сих пор в Вильнюсе никогда публично не выставлялись. Посетители смогут также познакомиться с фрагментами истории этой семьи и артефактами, которые в ней хранятся. Гостьей праздника станет внучка Чюрленисов, а модератором — их правнук.

С 15 по 17 сентября в Клайпеде на пляжной стоянке для людей с ограниченными возможностями пройдут киносеансы под открытым небом. За 3 дня будут показаны 6 фильмов, получивших высокие оценки критиков и зрителей. Все они дублированы на литовский язык.

В пятницу, 16 сентября, «Почта Литвы» выпускает почтовую марку художника Томаса Драгунаса, посвященную охраняемой в Литве птице — кукушке. Номинал почтовой марки 0,85 евро, тираж 35 тыс. штук. Штемпелевание даты первого дня будет происходить в Вильнюсском почтовом отделении по адресу ул. Тоторю, 8.

Юбилейная ярмарка «Литовские цветы 2022» с 16 по 18 сентября пройдет в Ботаническом саду Вильнюсского университета в Кайренай.

Русский драматический театр Литвы (Вильнюсский Cтарый театр) 17 и 18 сентября приглашает зрителей на спектакль «Восход богов», поставленный режиссером Владимиром Гурфинкелем на основе пьесы Марюса Ивашкявичюса.

До 18 сентября в ТЦ Vilnius Outlet продлится необычная выставка «Мини-лес», которая превратила пространство для мероприятий в зеленый оазис. На выставке можно не только увидеть вблизи небольшой лес, но и узнать эволюцию его роста — от семян до взрослого полноценного дерева. На интерактивном экране проводится игра, связанная с лесом, его ростом и уходом за ним. А для малышей оборудован островок для рисования с играми про лес и животных.

Фестиваль «Остановка нового цирка в Висагинасе’22», который продлится до 21 сентября, порадует свежим ветром современного цирка – удивительными представлениями из Литвы, Латвии, Эстонии, Норвегии, Великобритании, Бельгии и Франции. В программе профессионального циркового фестиваля – клоунада, парная акробатика, воздушная акробатика, жонглирование, танец и экспериментальные решения. А после фестиваля современный цирк не покинет Висагинас – с октября в Висагинском центре спорта и рекреации стартует программа современного циркового образования, возглавит которую известный литовский жонглер Каспарас Буянаускас.

В этом году отмечается столетие дружбы между Литвой и Японией. По этому поводу в киноцентре Skalvija в рамках кинофестиваля «Первая волна» демонстрируют старые (немые) фильмы Японии и других стран. Фестиваль продлится до 18 сентября.

До 20 сентября продлится фестиваль «Новые цирковые остановки». В Новой Вильне, Балтупяй и Траку Воке выступят группа акробатов Un loup pour l’homme, клоун Вигго Венн и другие звезды цирка.

В пятницу, 16 сентября, в Вильнюсе состоится традиционная акция танца «Танцует вся Литва». Она будет проходить с 18 часов на проспекте Гедиминаса, около площади В. Кудирки. Здесь желающие танцевать встретят музыкантов и танцоров фольклорных ансамблей, которые будут играть и учить танцам. В мероприятии примут участие фольклорные ансамбли Jorė, Reketukas, Poringės, Dolija, Nalšia, Ratilio, Labingis, Voruta, Radasta, Virvytė, Kadagys, Rasoda и другие.

16 сентября в Каунасе, в сквере Брастас, состоится бесплатное мероприятие для любителей хип-хопа, на котором выступят семь разных исполнителей.

В выходные дни, 16 — 18 сентября, в Паланге будет проходить международный фестиваль народного танца Palangos miestely. В городе будет звучать музыка разных народов мира, его украсят танцевальные коллективы в красочных народных костюмах из Литвы и других европейских стран.

С 16 по 18 сентября на пр. Гедиминаса в столице состоится TAUTŲ MUGĖ 2022. Посетителей удивят своим мастерством ремесленники, а на ярмарке будут представлены предметы национального наследия и кулинарные шедевры.

С 16 по 18 сентября на аллее Лайсвеc пройдет традиционная «Каунасская осенняя ярмарка». В ярмарке примут участие более 500 торговцев, в том числе и представители старых ремесел и традиций.

В субботу, 17 сентября, один из крупнейших организаторов пеших туров в странах Балтии TrenkTuras проводит масштабный береговой пеший тур по Куршской косе. В нем примут участие любители активного времяпровождения на разных дистанциях: 7, 13, 25, 34, 50 и 100 км. Детальную информацию о мероприятии можно найти на странице trenkturas.lt

В пятницу, 16 сентября, начинается Европейская неделя мобильности. Она продлится до 22 сентября.

Каунас в 21-й раз присоединяется к Европейской неделе мобильности. В пятницу и в субботу можно бесплатно покататься на теплоходе «Жальгирис» (поездка занимает 2 часа). В пятницу теплоход отправляется в 12, 14, 16 и 18 часов, в субботу в 15 и 17 часов. Также в субботу на площади Независимости пройдет праздник для всей семьи: шоу велоакробатов, массовая игра по спортивному ориентированию и другие мероприятия.

В пятницу, 16 сентября, улицы Паланги наполнятся любителями непрофессионального спорта. Там будет проходить Спортивный фестиваль #BeActive. Он станет частью мероприятий European Sports Week в Литве. С 2015 года в этих мероприятиях участвует 41 европейская страна. Фестиваль продлится до воскресенья, 18 сентября. В течение 3 дней пройдет более 50 различных активных мероприятий. К участию в них приглашаются люди разной физической подготовки и возраста.

В субботу, 17 сентября, пройдет фестиваль Sveika, Neringa! («Здравствуй, Неринга!»). Его участники не только смогут порадоваться обилию мероприятий, дискуссий и бесплатному концерту Джастина Ярутиса. Они получат возможность внести свой вклад в сохранение Куршской косы, приводя в порядок окружающую среду на территориях, обычно закрытых для посетителей.