Афиша. Клайпедский фестиваль света, Вильнюсская книжная ярмарка и мероприятия в поддержку Украины

С четверга до субботы, 25 ​​февраля, в Клайпеде проходит VIII Клайпедский фестиваль света

Он проводится под лозунгом «Выключите свет дома – в городе светло!». В программе фестиваля — десятки просветительских, новаторских, ярких, актуальных фестивальных проектов в разных пространствах Клайпеды. В рамках фестиваля проводится создание Клайпедского витража. В четверг и пятницу все, кто зарегистрировался на это мероприятие, на подготовленных элементах размером 15×15 см смогут создавать свое произведение, которое в последний день фестиваля станет частью большого, общего, Клайпедского витража. Творческие мастерские проводятся в Центре культурных коммуникаций города. Программа и карта фестиваля

С пятницы по воскресенье, 24-26 февраля, гостиницы Вильнюса приглашают всех желающих в гости: открыть двери и посмотреть, где останавливаются туристы города

Восемнадцать отелей столицы проводят акцию «Просьба беспокоить». Во время нее сотрудники и гиды отелей проведут бесплатные экскурсии для жителей Вильнюса, расскажут об особых прихотях своих гостей и покажут апартаменты, в которых останавливались члены королевских семей и главы государств. Регистрация на экскурсии.

В Каунасе состоятся «Дни здоровья 2023»

В пятницу, субботу и воскресенье, 24-26 февраля, на каунасской арене «Жальгирис» в четырнадцатый раз проходит крупнейшая в Литве выставка, представляющая инновации в области здравоохранения, лечения, реабилитации и натуральной медицины — «Дни здоровья 2023». В этом году в выставке принимают участие более ста поставщиков товаров для здоровья, оздоровления, реабилитации, витаминов и пищевых добавок, продуктов здорового питания и других медицинских товаров и услуг.

24 февраля исполнится год с начала войны в Украине. В Вильнюсе и в других городах страны проводятся акции и мероприятия в поддержку Украины и украинцев

В Шяуляе в связи с этим община украинцев, проживающих в городе, организует митинг «Реквием». В пятницу в 19 часов на Воскресенской площади будут зажжены свечи в память о погибших. Организаторы приглашают шяуляйцев и гостей города присоединиться к акции. Приходить на акцию, по возможности, просят со свечами. В ходе мероприятия свечи будут помещаться по контуру карты Украины — это станет символическим знаком защиты, поддержки. Теплом своей души все собравшиеся на митинг помогут согреть частичку Украины. Мероприятие пройдет на литовском и украинском языках. Партнеры – Шяуляйский культурный центр, организация «Спасите детей». Мероприятие бесплатное.

В LITEXPO открылась 23-я Вильнюсская книжная ярмарка, она продлится до 26 февраля

В четверг на выставке проводится День друзей — это день бесплатного посещения выставки библиотекарями, у которых есть соответствующие удостоверения. В пятницу на выставке проводится День впечатлений, в субботу — День встреч, в воскресенье — День семьи.

В дни Вильнюсской книжной ярмарки — с четверга по субботу, 23-26 февраля, — в столице будут курсировать бесплатные автобусы, на которых можно будет попасть на ярмарку и обратно. Один из маршрутов будет проезжать через остановки: Ozo žiedas, Licėjus, Pramogų arena, Tauragnų, Giedraičių, Broniaus Laurinavičiaus skv., Žalgirio, Kalvarijų turgus, Žaliasis tiltas, Operos ir baleto teatras, Kražių, Juozo Tumo-Vaižganto, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, Simono Konarskio, Vingis, Savanorių prospektas, Gerosios Vilties, Eigulių, Miškinių и LITEXPO. Его можно будет узнать по информации на автобусе: «Vilniaus knygų mugė (Ozo g. – LITEXPO)». Другой бесплатный автобус будет каждые 20 минут отправляться от остановки Arkikatedra и возить до LITEXPO и обратно. Кроме того, на остановке возле LITEXPO в дни ярмарки будет останавливаться и автобус 2G.

26 февраля — последнее воскресенье месяца

Это означает, что постоянные экспозиции многих музеев страны можно будет посетить бесплатно. Список музеев можно найти на странице Министерства культуры. Можно также перед планированием похода в музей заглянуть на страницу выбранного музея и проверить, есть ли возможность посетить его бесплатно.

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