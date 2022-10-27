Афиша. Мероприятия ближайших дней — тыквы, парки ужасов, бесплатные музеи и перевод часов

Флорист Модестас Василяускас из Каунаса создал Хэллоуинское дерево из 4,5 тонн тыквы. Всего он использовал 300-400 тыкв. Высота дерева 4,5 метра. Увидеть Хэллоуинское дерево можно на Вилиямпольском рынке в Каунасе.

В Вильнюсе открывается парк световых инсталляций Lumina. Он находится в Ботаническом саду Вильнюсского университета в Кайренай.

Парк лабиринтов в Аникщяй снова превратился в Парк ужасов. В парк вернулись «Корабль признаков», «Комната ужасов», аттракцион летающих самолетов. Появились и новые Дом призраков, Лабиринт страха, кладбище, электрический стул, гильотина. А специально созданные видеопроекции только усиливают ощущения. Правда, руководство парка предупреждает, что не несет ответственности за последствия с нервной системой или сердцем, которые могут случиться у посетителей от страха. А посетителям с маленькими детьми рекомендует не посещать парк в темное время суток. Парк ужасов будет работать до 6 ноября.

До 15 ноября будет открыт и жуткий Хэллоуинский парк в поместье Тауенай. Он работает в темное время суток, с 17 до 23 часов. Билет стоит 6-9 евро, всевозможные виселицы, паутины, комнаты ужасов и другие страшилки, а также тыквы — в ассортименте.

В общественном пространстве Вильнюса, возле автобусного парка в Веркяй, появилась ​​новая скульптура современного искусства. Это работа Дана Алексаса Dumplės (Мехи, или Меха — поддувальный снаряд для кузниц, органов, устройство для нагнетания воздуха куда-либо), которая недавно была приобретена Вильнюсским городским самоуправлением.

Каунасская публичная библиотека имени Винцаса Кудирки третий год подряд проводит творческие мастерские Etnosodas («Этносад»). На этот раз принять в них участие приглашают всех, кто хочет больше узнать о литовском фольклоре, познакомиться с традиционными ремеслами, старинными играми и игрушками. До Рождества каждую неделю в филиалах библиотеки будут проходить самые разные занятия – группа колыбельных песенок и игр для самых маленьких, фольклорная группа для семей с детьми постарше, а также мастерские игрушек под руководством мастеров в области народных ремесел. Подробности — на странице библиотеки.

Уже несколько лет юные художники с особыми потребностями под руководством педагога из Кялме Валдаса Канчаускаса создают векторные рисунки — их называют Ангелами счастья. Ангелы счастья потом попадают на открытки, холсты, на ткань флагов или даже с помощью видеопроекций — на стены зданий в самых разных уголках мира. В пятницу, 28 октября, в 17 часов на первом этаже Костела Божией Матери Утешения, где находится социальный ресторан Pirmas blynas, появится целая стая таких Ангелов счастья. В честь открытия выставки работ «особенных» детей состоится небольшой концерт. А перед закрытием выставки, 25 ноября, пройдет благотворительный аукцион работ.

Кинотеатр drive-in в Клайпеде приглашает отпраздновать Хэллоуин вместе в автокинотеатре. В период с 28 до 31 октября покажут восемь фильмов ужасов.

В эти выходные в обновленном Jonos Mekos Skersvėjai снова состоится популярный среди жителей Ужуписа и Вильнюса световой Фестиваль тыквы HELLO Moliūgai. Организаторы приглашают вас принести и зажечь свою резную тыкву вечером в субботу, 29 октября. Jonos Mekos Skersvējis будет освещен четыре вечера, с 29 октября по 2 ноября.

Клайпеда приглашает на Фестиваль тыкв, который в этом году пройдет на новом месте — на Ратушной площади возле скульптуры Рыбака. А чтобы достойно отметить 770-летний юбилей Клайпеды, планируется во время фестиваля подготовить и выставить на экспозицию не менее 770 светящихся ярких тыкв! Тыквы можно вырезать дома самостоятельно, а можно — во время творческих мастерских там же, на Ратушной площади. В финале праздника состоится традиционный конкурс «Тыква тыкв», победитель которого будет выбираться путем голосования. Регистрация тыкв и сам фестиваль начинается в субботу, 29 октября, и продлится до 31 октября.

В субботу, 29 октября, в Висагинасе, в фойе зала «Драугистес», пройдет благотворительный концерт-аукцион, на котором будет возможность приобрести эксклюзивные работы Висагинских художников и мастеров.

В субботу, 29 октября, в столичном парке Вингис пройдет забег Zombie Run. Трасса короткая — 3,5 км, но, как обещают организаторы, атмосферная и позволяющая проникнуться духом зомби!

В последнее воскресенье месяца, 30 октября, многие музеи страны можно будет посетить бесплатно. Список музеев

Наконец, не забудьте, что в ночь с субботы на воскресенье в Литве вводится зимнее время. Стрелки часов нужно будет перевести на час назад. Зимнее время будет действовать до последнего воскресенья марта.