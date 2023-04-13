Афиша. «Ночь географии», «Волчьи тропы», посадка леса, мероприятия для детей и сеньоров

Православные христиане и старообрядцы в воскресенье, 16 апреля, будут праздновать Пасху

Празднику предшествует сорокадневный Великий пост. В Великую субботу верующие освящают пищу. В храмах проходит всенощная служба с крестным ходом.

До 16 апреля в жилом микрорайоне Пилайте можно участвовать в пасхальном квесте.

Правила:

Украсить пасхальное дерево пасхальным яйцом у Beepart Pilaitė (Beepart).

Сфотографировать и отослать фотографию в личные сообщения на страничку Pilaitės seniūnija в фейсбуке.

В ответ получить карту, где будет указано, где искать спрятанные пасхальные яйца.

Когда найдете все тайники, сфотографируйте спрятанные в них яйца и отошлите в личные сообщения на страничку Pilaitės seniūnija в фейсбуке.

Тем, кто найдет все тайники, будет выслан специальный диплом.

Государственная служба охраняемых природных территорий и Дирекция национальных и региональных парков приглашают в ночь с 14 на 15 апреля сообща отпраздновать «Ночь географии»

«Ночь географии» – это международная инициатива, в ходе которой люди из многих стран мира участвуют в мероприятиях, связанных с географией. Ознакомиться с мероприятиями «Ночи географии» в Литве и во всем мире можно на интерактивной карте GeoNight 2023

14 апреля в 18 час. Krekenavos regioninis parkas приглашает на вечернюю прогулку. Место встречи: Surviliškio apžvalgos aikštelė. Регистрация: [email protected]

14 апреля в 18 час. Asvejos regioninis parkas приглашает на дискуссию у костра. Место встречи: Stovėjimo aikštelėje prie Oro Dubingiai (koordinatės 55.049133, 25.497993)

14 апреля в 18 час. Sartų regioninis parkas приглашает на познавательное мероприятие Pažink Aukštaitijos saugomas teritorijas. Присоединиться можно в пятницу с 8 до 20 час. Начало Sartų regioninio parko lankytojų centras.

Все мероприятия бесплатные.

14 апреля в 18:30 Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija приглашает на бесплатную экскурсию Vilniaus pilys – metras iki mamutų

Место встречи: пямятник Гедиминасу

Продолжительность: 2 часа

Язык экскурсии – литовский. Регистрация по ссылке

Организаторы рекомендуют выбирать удобную обувь.

14 апреля в 18 час. в Вильнюсе в Nacionalinis saugomų teritorijų lankytojų centras (ул. Antakalnio, 25, Вильнюс) также пройдет мероприятие «Ночь географии»

Программа:

18.00 – Открытие мероприятия и дискуссия на тему Tamsaus dangaus saugomos teritorijos, kas tai?.

19.00 – Встреча с фотографами неба Sky Chasers Lt

20.00 – Ориентировочная игра

20.15 – Экскурсия Atrask ir pažink Lietuvos saugomas teritorijas.

Вход свободный.

С 13 по 16 апреля с 11 до 19 час. в Marijos ir Jurgio Šlapelių namai muziejus (ул. Pilies, 40) пройдут мероприятия дизайна и моды Creative Showroom

В программе – ювелирика, аксессуары, льняная одежда, home-дизайн, нишевый парфюм, керамика. Вход свободный.

14 апреля в 17 час. Тракайский замок (ул. Karaimų, 43C, Тракай) приглашает на торжественную церемонию и концерт в честь Международного дня культуры

Вход свободный.

15 апреля в 18 час. в костеле Св. Иоаннов (ул. Šv. Jono, 12) состоится бесплатный концерт

Он посвящается педальной фисгармонии и ее музыкальным возможностям. Фисгармонию, насчитывающую почти 100 лет, университет получил в подарок в январе 2023 года. Вход свободный.

15 апреля в 12 час. библиотека имени Адама Мицкевича (ул. Trakų, 10) приглашает на мероприятие для детей

Там пройдет презентация детской книги Bobausis be ausų: trumpos istorijos apie Spurgį, состоится встреча с писательницей и интересные задания. Вход свободный, но необходима регистрация по эл. почте: [email protected]

17 апреля в 12 час. в Artoteka (ул. Šeimyniškių, 23) состоится бесплатный мастер класс по надглазурной росписи для сеньоров

Все материалы включены. Вход свободный. Регистрация.

29 апреля всех, кто неравнодушен к нашей природе, Valstybinių miškų urėdija приглашает высаживать новые леса

Мероприятие пройдет по всей Литве, планируется посадить 2,8 млн деревьев – столько, сколько человек живет в Литве. Начало в 10 час. Необходима регистрация. Перейдя по ссылке, можно выбрать район Литвы, в котором вы желаете помочь с высаживанием нового леса.

В Жемайтийском национальном парке начались работы по благоустройству парка Платяляйского поместья

Они проводятся в рамках проекта Государственной службы охраняемых территорий «Охрана ландшафтных ценностей и адаптация к изучению». Во время восстановительных работ ставится задача, чтобы усадебный парк не просто обновился, но и сохранил память о старом парке, когда здесь жила знаменитая французская семья графов Шуазель. Работы планируется закончить до 15 июня.

По поводу своего дня рождения Neakivaizdinis Vilnius приглашает знатоков города на охоту за подарками

В субботу, 15 апреля, в 27 районах столицы будут спрятаны подарки. Для того, чтобы узнать точное место, где они находятся, надо будет расшифровать подсказку, а потом, в субботу, отправиться на указанное место – и забрать подарок. Подсказки можно будет найти в рубрике Neakivaizdinis Vilnius для дополнительного изучения города Po paskaitų. Места, где будут спрятаны подарки.

После трехлетнего перерыва, 13-14 апреля, Каунасский центр культуры в 48-й раз приглашает вас на фестиваль любительских театров Kauno Rampa

В программе бесплатного фестиваля – репертуар для детей и взрослых. Фестиваль пройдет в Каунасском центре культуры по адресу: пр. Vytauto, 79. С полным репертуаром бесплатного фестиваля можно ознакомиться тут.

В апреле в Литве впервые пройдет национальный чемпионат молодых инженеров STEAM TEAM

Менее чем за месяц до начала чемпионата в школах Литвы идет интенсивная подготовка – ученики создают видение и прототипы машин Голдберга, которые они построят и представят на чемпионате. В настоящее время для участия в чемпионате зарегистрировались 29 команд из 23 школ страны – Вильнюса, Клайпеды, Паневежиса, Шяуляя, Утены и Вилькии. STEAM TEAM будет соревноваться в двух категориях команд: 5-8 класс и 9-12 класс. Команды должны состоять из 2-5 учеников и их учителя-наставника.

В последние выходные апреля в Аникщяй состоится открытие летнего туристического сезона

Организаторы обещают, что целых три дня участники праздника будут бегать по городу, писать письма, обмениваться книгами, много гулять (по картам и без), оценивать новые рестораны, пить чай и пытаться дотянуться до ангелов. Пройдут также экскурсии, походы и забеги, ориентировочные игры, развлечения для детей и многое-многое другое.

16 апреля в Вильнюсском парке Вингис пройдет традиционный девятый беговой забег «Волчьи тропы» (Tropem Wilczym) в память о забытых солдатах

Участники традиционно смогут выбрать между дистанциями 1963 м, 5 км и 10 км или пробежать полумарафон, который впервые организуется в рамках этого мероприятия.

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